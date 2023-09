Tejas de Kangana Ranaut sera-t-il renommé Uri 2 ? Les internautes exhortent les créateurs à changer le titre

Kangana Ranaut bénéficie d’un grand nombre de fans et chaque fois que l’actrice propose un nouveau projet, il y a beaucoup d’anticipation autour de celui-ci. Le cas de son prochain nouveau film, Tejas, n’est pas différent. Les fans ont tendance à suivre le nouveau nom du film sur X (anciennement Twitter). Les internautes demandent aux réalisateurs du film de changer le nom de Tejas à Uri 2. Le film est réalisé sous RSVP Movies, connu pour donner systématiquement la priorité au contenu et considère le sujet et le récit comme les seuls héros.

L’enthousiasme est réel ! ? Renommons Tejas en URI2 et célébrons l’esprit de nos héros ! ?? #TejasToURI2 Kishore profond ?? (@sandeepkishore_) 26 septembre 2023

« Appelant tous les internautes à soutenir le #TejasToURI2 mouvement! Renommons Tejas et saluons nos héros ! » ASHISHA SINGH RAJPUT (@AshishaRajput19) 26 septembre 2023

« URI2, un nom qui résonne de courage et d’innovation ! Réalisons-le ! #TejasToURI2 Rajbir Kumar (@imRajbir_) 26 septembre 2023

« URI2, le nouveau symbole de la valeur et de la technologie indiennes ! ? Rendons-le officiel ! ? #TejasToURI2 Amrish Kumar (@theamrishkumar) 26 septembre 2023

Il est intéressant de noter qu’avec chacun de ses films, RSVP Movies a réussi à trouver le bon ton et à produire un travail d’une qualité exceptionnelle. Tejas, le nouveau film à venir de la maison de production, est l’un des films les plus importants et les plus attendus, c’est-à-dire un autre film à contenu dominant basé sur des événements réels et sortira en salles le 20 octobre 2023. Comme date de sortie de Tejas approche, l’engouement du public prend de l’ampleur et les internautes demandent aux réalisateurs de sortir le film avec le titre URI 2. Il est à noter qu’en 2019, RSVP Movies a offert au cinéma indien l’un des plus gros blockbusters avec URI : La grève chirurgicale. Le film avec Vicky Kaushal et Yami Gautam en tête a gravé une place particulière dans le cœur du public.

Puisque Tejas est basé sur l’incroyable voyage de Tejas Gill, un pilote de l’Air Force, les masses exhortent RSVP Movies à renommer le film URI 2. Tejas est écrit et réalisé par le talentueux Sarvesh Mewara et met en vedette Kangana Ranaut dans le film. rôle titulaire. Le film devrait sortir en salles le 20 octobre 2023. Les réalisateurs céderont-ils et écouteront-ils les demandes des fans, seul le temps nous le dira.