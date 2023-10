Kangana Ranaut est de retour sur grand écran avec son nouveau film Téjas. Le film est sorti en salles le 27 octobre. Le film a surtout reçu des critiques positives. Kangana Ranaut joue un officier de l’armée de l’air dans le film et il est empreint de patriotisme. Cependant, Téjas n’a pas reçu un accueil très chaleureux au box-office. Le film n’a pas pu enregistrer des chiffres massifs dès le premier jour au box-office contrairement aux attentes. Désormais, Kangana Ranaut a partagé une vidéo exhortant les fans à regarder le film en salles.

Téjas: Kangana Ranaut a une demande pour les fans

Kangana Ranaut a consulté ses comptes de réseaux sociaux et a écrit que les cinémas fermaient en raison de la faible fréquentation. Elle a écrit qu’après le COVID-19, la culture théâtrale n’a pas réussi à se remettre sur les rails et la fréquentation des théâtres a considérablement diminué. Elle a exhorté tous ses fans à regarder son nouveau film dans les salles afin que les salles puissent survivre. Dans la vidéo, elle raconte la même chose et ajoute que le public ne donne pas sa chance à près de 99 pour cent des films et que cela affecte l’industrie. Kangana Ranaut dit aussi que les publics qui ont aimé des films comme Uri, Mary Kom et plus j’adorerais certainement Téjas. La vidéo est désormais à la mode dans l’actualité du divertissement.

Découvrez la vidéo de Kangana Ranaut ci-dessous :

Même avant que la fréquentation théâtrale de Covid ne diminue considérablement après Covid, elle est devenue très rapide. De nombreux cinémas ferment leurs portes et, même après la gratuité des billets et de nombreuses offres raisonnables, la baisse drastique de la fréquentation se poursuit. Demander aux gens de regarder des films dans les salles pic.twitter.com/Mty9BTcpkD Kangana Ranaut (@KanganaTeam) 28 octobre 2023

Téjas‘ collection au box-office

Comme le rapporte Sacnilk.com, le dernier film de Kangana Ranaut a rapporté Rs 1,25 crore au box-office. Selon les premières estimations, le film pourrait gagner 1,50 crore de roupies le jour 2. Les chiffres ne sont pas aussi attendus car il y a eu un grand buzz autour. Téjas. La bande-annonce du film a reçu l’approbation de tous et l’actrice n’a ménagé aucun effort pour promouvoir le film avec toute sa puissance. Sur les réseaux sociaux, les internautes n’ont eu que du positif à dire Téjas. Beaucoup l’ont qualifié de meilleure performance de Kangana Ranaut jusqu’à présent.

Avant TéjasKangana Ranaut a été aperçu dans Chandramukhi 2. Le film a bien marché au box-office. Il mettait également en vedette Raghava Lawrence.