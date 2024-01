Tejano ROOTS Hall of Fame intronise le promoteur de South Bend

Le terme légende est souvent utilisé. Cependant, cela convient aux résidents de longue date de South Bend. René Saenz.

René a été honoré plus tôt en janvier par le Temple de la renommée Tejano ROOTS à Alice, au Texas. ROOTS signifie Se souvenir de nos propres étoiles Tejano.

Il se démarque comme le premier intronisé du Midwest. René a travaillé sans relâche comme promoteur pour amener la musique Tejano à South Bend. Il a travaillé avec des groupes et des lieux qui avaient des problèmes de location aux membres de la communauté hispanique. Aucun problème et plus de réservations.

Benito Salazar, ami et musicien de longue date, a déclaré que René voyait le besoin de divertir la communauté et de partager la culture. “René a surmonté de nombreuses barrières, payant le double et parfois le triple du prix de location d’une salle pour présenter les spectacles Tejano en direct.”

«J’avais l’esprit d’équipe», a déclaré René. «Je voulais que les salles tentent leur chance et me louent. J’ai traité les salles comme si elles m’appartenaient, comme si elles m’appartenaient.

Ses compétences en matière de travail avec la communauté ont porté leurs fruits et il a été occupé pendant des années, voyageant chaque week-end d’un spectacle à l’autre. Son travail a été reconnu par RACINES

Concernant la cérémonie du Temple de la renommée, René a déclaré qu’il s’en souviendrait pour toujours et qu’il était vraiment honoré. « Il y avait un millier de personnes là-bas. J’ai été traité comme une rock star”, a-t-il déclaré.

Alors, qu’est-ce que la musique Tejano ? Tejano fait référence à un Texan d’origine mexicaine. La musique mélange le son du corrido (ballades folkloriques narratives) et du mariachi (plusieurs instruments plus chanteur) avec les polkas à l’accordéon de l’Europe de l’Est.

René a dit que la musique avait quelque chose de chacun. « La musique allemande, polonaise ou tchèque fait partie de la musique tejano », a-t-il déclaré.

Le rythme s’inspire de toutes les cultures, a déclaré René. “Tout le monde l’apprécie.”

L’amour de la musique a commencé dans les années 1960 pour René. En tant qu’ouvrier agricole migrant, René et sa famille ont déménagé d’Alice, au Texas, au Michigan en 1967, puis à South Bend peu de temps après. Les groupes Tejano jouaient le week-end dans les camps de migrants et cela a déclenché un déclic pour le jeune René.

La plupart des membres de la famille sont retournés au Texas, mais René et son père ont déménagé à South Bend. Le père et le fils adoraient la région, mais les temps étaient durs. «Nous avons loué un appartement non chauffé pour 25 dollars par mois.»

À 18 ans, il travaillait dans une usine et gagnait beaucoup d’argent. Un promoteur lui a dit qu’il y avait des opportunités pour un fonceur d’amener des groupes à South Bend.

En quelques années, il faisait la promotion de spectacles au William Penn Club sur Prairie Avenue. Plus tard, il a fait jouer des groupes au Century Center et au St. Hedwig Memorial Center. Il a voyagé à travers le Midwest et a amené de grands groupes tels que Séléna et La Mafia.

Il est maintenant à la retraite du travail en usine et de la promotion. Pas prêt à rester assis toute la journée, il travaille comme gardien dans un complexe d’appartements. René a réfléchi sur sa vie musicale bien qu’il ne joue pas d’un instrument. Il l’aime toujours.

“Je dois remercier les fans”, a-t-il déclaré. “Je me suis battu pour eux. Je suis un combattant. Je n’ai aucune haine dans mon cœur. Je suis reconnaissant pour le prix. Je ne m’y attendais jamais.

■ ■ ■

Réflexions à travers le froid et la misère de la semaine dernière.

« CBS Sunday Morning » avait un reportage sur la comédie musicale de Broadway « How to Dance in Ohio » lors de l’émission du 14 janvier. L’un des interprètes de la production est un ancien résident de South Bend Madison Kopec.

Madison est diplômée de Clay High School et actrice née. L’édition Tribune du 31 décembre a publié un article sur la grande percée de Madison.

Correspondant David Pogué a parlé à trois des artistes du spectacle et de l’impact qu’il a sur le public. La pièce est basée sur un documentaire sur la croissance et le changement de sept adultes autistes.

Bien que Madison n’ait pas été interviewée, vous pouvez la voir dans plusieurs scènes de la pièce. Vous pouvez voir une rediffusion de l’histoire sur YouTube.

Le site Web « Nous évaluons les chiens » évalue les chiens héros, les chiens fous et les chiens doux. L’hôte, Matt Nelson, nomme cinq chiens chaque semaine pour leur contribution au dogdom. Le site a récemment mis en avant Kassy le golden retriever qui a aidé à élever les chiens peints africains à Zoo de Potawatomi. Kassy était une parfaite mère porteuse.

Quelques personnes mémorables qui méritent une autre mention.

Carole Riewe, 83 ans, est décédée le 3 décembre. Elle a été la personne de référence pour la réhabilitation des rapaces pendant des années. Elle a été appelée lorsqu’il y avait des problèmes de faucon pèlerin en ville. En tant que directeur de Centre naturel du village de Rum jusqu’à sa retraite en 2004, elle a connu nos amis à plumes.

John G. Roncz, 75 ans, est décédé le 27 septembre. Il était un ingénieur aéronautique qui a conçu plus de 50 avions, dont deux sont aujourd’hui conservés au Musée national de l’air et de l’espace. Il a également conçu une voile pour le yacht de course qui a remporté la Coupe de l’America.

S’il volait (et ce n’était pas un rapace), John était cité et interrogé. Il a été honoré en Grande-Bretagne, en Australie et à Purdue. Un homme mémorable.

Contactez Kathy à