Teigne : ce qu’il faut savoir et faire

La première chose à savoir sur la teigne est qu’il n’y a pas de vers impliqués.

Cette infection cutanée généralement inoffensive est causée par un champignon. Le champignon provoque une éruption cutanée surélevée généralement en forme d’anneau, presque comme si un ver était enroulé sous la peau (mais encore une fois : aucun vers n’est impliqué).

Le nom médical de la teigne est tinea corporis.

Existe-t-il d’autres types d’infections à la teigne ?

Il existe de nombreux types d’infections cutanées de la teigne, nommées en latin d’après la partie du corps qu’elles affectent, telles que le

cuir chevelu (tinea capitis)

aine (tinea cruris)

pieds (tinea pedis)

corps (tinea corporis).

Les infections de la teigne peuvent sembler un peu différentes selon la partie du corps qu’elles affectent, mais elles sont généralement roses ou rouges et squameuses.

Comment attrape-t-on la teigne ?

Les infections à teigne, en particulier la teigne (tinea corporis), sont très courantes. Les gens les attrapent d’autres personnes infectées et aussi d’animaux infectés, en particulier des chiens et des chats. Ils peuvent également se propager d’une partie du corps à une autre.

À quoi ressemble la teigne?

Il commence généralement par une tache squameuse rose qui s’étend ensuite en un anneau. L’anneau (qui n’est pas nécessairement parfaitement rond) s’élargit généralement avec le temps. Cela peut parfois provoquer des démangeaisons, mais la plupart du temps, cela ne cause aucune gêne.

Il existe d’autres éruptions cutanées qui peuvent avoir la forme d’un anneau, il est donc toujours important de consulter votre médecin, surtout si l’anneau n’est pas squameux. Mais la plupart des éruptions cutanées annulaires sont des teignes.

Comment traite-t-on la teigne?

Heureusement, le tinea corporis et les autres types de teigne sont très traitables. La plupart du temps, une crème antifongique fait l’affaire.

Lorsque l’éruption est étendue (ce qui est rare) ou ne répond pas à une crème antifongique (également rare), un médicament antifongique peut être pris par voie orale.

Comme c’est le cas avec beaucoup d’autres germes de nos jours, il y a des cas pharmacorésistants de la teigne liée à la surconsommation de médicaments antifongiques. Mais la grande majorité des infections fongiques disparaissent avec des médicaments.

Que devez-vous faire si vous pensez qu’un membre de votre famille – ou un animal de compagnie – a la teigne ?

Si vous pensez qu’un membre de votre famille a la teigne, appelez votre médecin. Plus tôt vous commencez le traitement, mieux c’est.

Si un membre de la famille a reçu un diagnostic de teigne, assurez-vous que les autres ne partagent pas les vêtements, les serviettes ou les draps. Demandez à chacun de bien se laver les mains.

Si votre animal a une éruption squameuse, appelez le vétérinaire. Passez l’aspirateur dans les endroits fréquentés par votre animal et demandez à tout le monde de se laver les mains après avoir touché l’animal.

Pouvez-vous prévenir la teigne?

Pour prévenir le tinea corporis et d’autres types de teigne :

Gardez la peau propre et sèche.

Changez de vêtements (en particulier les chaussettes et les sous-vêtements) régulièrement.

Lavez-vous les mains régulièrement (cela aide à prévenir toutes sortes d’infections).

Si votre enfant pratique des sports de contact, assurez-vous qu’il se douche après l’entraînement, qu’il garde son uniforme et son équipement propres et qu’il ne partage pas son équipement avec d’autres joueurs.

Pour en savoir plus sur la teigne, visitez le site Web des Centers for Disease and Prevention.

