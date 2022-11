Tehrik-e-Taliban Pakistan met fin aux avertissements d’attaques

ISLAMABAD –

Les talibans pakistanais ont mis fin lundi à un cessez-le-feu de plusieurs mois avec le gouvernement d’Islamabad, ordonnant à leurs combattants de reprendre les attaques à travers le pays, où des dizaines d’attaques meurtrières ont été imputées au groupe d’insurgés.

Dans un communiqué, le Tehrik-e-Taliban Pakistan interdit a déclaré qu’il avait décidé de mettre fin au cessez-le-feu de cinq mois après que l’armée pakistanaise a intensifié ses opérations contre eux dans les anciennes zones tribales du nord-ouest et ailleurs dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, qui borde l’Afghanistan.

Le Pakistan et le TTP avaient convenu d’un cessez-le-feu indéfini en mai après des pourparlers dans la capitale afghane.

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat du gouvernement ou de l’armée.

Les talibans pakistanais sont un groupe distinct mais sont des alliés des talibans afghans, qui ont pris le pouvoir en Afghanistan il y a plus d’un an alors que les troupes américaines et de l’OTAN étaient dans la phase finale de leur retrait. La prise de contrôle des talibans en Afghanistan a enhardi le TTP, dont les principaux dirigeants et combattants se cachent en Afghanistan.

L’annonce de lundi a été un revers pour les efforts déployés par les talibans afghans depuis le début de cette année pour faciliter un accord de paix visant à mettre fin à la violence. Le dernier développement survient des mois après que les talibans afghans ont commencé à organiser des négociations dans la capitale Kaboul entre le TTP et des représentants du gouvernement pakistanais et des forces de sécurité.

Cela survient également un jour avant que le chef de l’armée pakistanaise sortant, le général Qamar Javed Bajwa – qui avait approuvé le cessez-le-feu controversé avec le TTP en mai – ne prenne sa retraite après avoir terminé son mandat prolongé de six ans.

Bajwa remettra le commandement de l’armée au nouveau chef de l’armée, le général Asim Munir, lors d’une cérémonie dans la ville de garnison de Rawalpindi mardi dans un contexte de sécurité renforcée en raison des craintes de violence.

Le général Bajwa, au cours de son mandat, a mené une série d’opérations militaires contre le TTP avant d’accepter les pourparlers de paix avec le militant, qui mène une insurrection au Pakistan depuis 14 ans. Le TTP se bat pour une application plus stricte des lois islamiques dans le pays, la libération de ses membres détenus par le gouvernement et une réduction de la présence militaire pakistanaise dans les anciennes régions tribales du pays.

Au cours des pourparlers, le Pakistan avait demandé au TTP de se dissoudre.

Le Pakistan voulait également que les insurgés acceptent sa constitution et rompent tous les liens avec le groupe État islamique, un autre groupe militant sunnite avec une filiale régionale active à la fois en Afghanistan et au Pakistan.

Cependant, les deux parties sont apparemment restées sur leurs positions depuis le début des pourparlers de paix.

Dans un communiqué séparé, le TTP a affirmé avoir pris pour cible un véhicule transportant des troupes pakistanaises dans le district du Nord-Waziristan près de la frontière afghane, faisant des victimes. Il n’y a eu aucune confirmation de l’attaque de la part de l’armée et la déclaration n’a pas fourni de détails.

Les talibans pakistanais utilisent depuis des années les régions frontalières accidentées de l’Afghanistan comme cachettes et pour organiser des attaques transfrontalières contre le Pakistan.