Un haut fonctionnaire a déclaré que l’Iran s’acheminait vers la résolution de ses problèmes d’inoculation alors qu’il cherchait à produire en masse son premier vaccin après que des données d’essai très préliminaires suggèrent que le vaccin est efficace contre Covid-19.

S’exprimant mercredi, Mohammad Mokhber, président du siège pour l’exécution de l’ordre de l’Imam Khomeini (HEIKO), a déclaré que le pays commencerait immédiatement à augmenter sa capacité de fabrication de vaccins autochtones Covid-19, à la suite de données intermédiaires positives issues d’essais humains.

«Les travaux avancent bien dans le domaine de la production du vaccin iranien Covid et, selon les prévisions, nous atteindrons une production de 1,5 à 3 millions de doses par mois dans les 15 prochains jours». Dit Mokhber.

«Nous atteindrons la production de 12 à 14 millions de doses de vaccin Covid en mai et juin de l’année prochaine [the Iranian year ends on March 20] comme prévu et résoudre le problème de la production de ce vaccin », il ajouta.

Mokhber a déclaré que la première phase des essais sur l’homme se terminerait dans trois semaines et la deuxième phase commencerait en mars. Les données provisoires, basées sur seulement 21 personnes recevant le jab, seront publiées au printemps.

Mardi, le responsable a déclaré que les données provisoires de l’essai ne montraient aucun effet secondaire et que le vaccin, nommé Coviran Barekat, était efficace sur les mutations Covid-19 identifiées en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud.

Il a ajouté que deux à trois millions de doses auraient été produites avant la fin de l’année iranienne, et a affirmé que le vaccin serait moins cher que les produits étrangers et permettrait à l’Iran de devenir autosuffisant en vaccins Covid-19.

Mardi, l’Iran a approuvé le vaccin russe Spoutnik V – le premier vaccin enregistré au monde pour Covid-19, ajoutant qu’il recevrait également des vaccins de Chine et d’Inde.

Le guide suprême iranien Ali Khamenei a récemment exprimé ses préoccupations concernant les vaccins américains et britanniques, les décrivant comme « indigne de confiance. » Il a ensuite introduit une interdiction des importations de vaccins américains et britanniques Covid-19 plus tôt ce mois-ci, invoquant la nature endémique du virus dans les deux pays.

