L’Iran n’utilisera pas les vaccins américains en raison d’un mélange de problèmes de santé publique et de préoccupations politiques, s’appuyant plutôt sur les coups Covid-19 de ses alliés et une vaccination maison, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif à l’émission Worlds Apart de RT.

Dans une interview qui sera diffusée jeudi, Zarif a déclaré à l’hôte Oksana Boyko que le coup russe contre le coronavirus serait à la fois «Utilisé et produit» dans le pays. Mardi, l’Iran est devenu un autre pays à enregistrer le vaccin russe contre le Spoutnik V.

«Nous allons recevoir le vaccin russe; nous obtiendrons le vaccin chinois, et nous sommes en contact étroit avec tous. Nous obtiendrons le vaccin indien », a déclaré le haut diplomate iranien, qui est actuellement en visite officielle à Moscou.

Le propre vaccin de l’Iran a subi des essais cliniques humains de phase 1, le pays comptant commencer à l’inclure dans sa campagne de vaccination en juin, a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, les vaccins fabriqués aux États-Unis de Pfizer et Moderna, qui sont devenus le choix préféré des alliés américains en Europe et dans le monde entier, ont été rejetés par Téhéran.

Je pense que c’était un problème de santé publique avec des considérations politiques sur les intentions des États-Unis et le manque de confiance, ce qui est très clair.

Zarif a rappelé comment la coopération avec les pays occidentaux dans le domaine de la santé publique s’était auparavant retournée contre Téhéran. «Vous savez que nous avons une très mauvaise expérience avec un autre pays occidental que je ne veux pas citer. Ils ont envoyé en Iran du sang infecté par le virus » et de nombreux patients qui avaient besoin de transfusions ont été infectés, a-t-il dit. Bien que Zarif ait refusé de nommer le pays, il a probablement fait référence à des approvisionnements en sang contaminé par le VIH expédiés de France dans les années 1980 et 1990. Il a été signalé à l’époque que quelque 300 Iraniens avaient été infectés par le sang contaminé dans ce qui est devenu un scandale international.

Des préoccupations similaires ont récemment été exprimées par le guide suprême iranien Ali Khamenei, qui a interdit les importations de vaccins contre les coronavirus américains et britanniques plus tôt ce mois-ci, les décrivant comme « indigne de confiance. »

S’adressant à RT, Zarif a déploré que la pandémie ne puisse pas devenir un facteur d’union pour le monde et humaniser les relations internationales. Bien que l’Iran soit le pays le plus touché du Moyen-Orient, avec près de 1,4 million de cas confirmés de Covid-19 et plus de 57 500 décès, «Les États-Unis n’ont pas réduit leur pression sur l’Iran; cela ne nous a pas permis d’effectuer des transactions financières », dit le FM.

L’année dernière, Téhéran a tenté d’effectuer des paiements pour rejoindre le programme mondial de distribution de vaccins de l’Organisation mondiale de la santé, COVAX, à trois reprises, mais toutes les tentatives ont été déraillées par la campagne de sanctions américaine, a-t-il déclaré.

Mais d’un autre côté, les sanctions américaines ont donné à l’Iran une « avantage » pendant la pandémie, car ils ont forcé le pays à développer sa propre industrie pharmaceutique. Médicaments essentiels, kits de test de coronavirus et masques faciaux, que Téhéran n’aurait pas obtenus en raison des restrictions – «Nous avons tout produit en Iran», Dit Zarif.

Les sanctions nous ont en fait aidés à voler de nos propres ailes … nous voulons une coopération avec le monde, mais nous ne voulons pas en dépendre.

