Téhéran salue l’attaque du Hamas contre Israël – médias

Un haut responsable militaire iranien a soutenu l’opération « Tempête d’Al-Aqsa » du Hamas

Un haut conseiller du guide suprême iranien Ali Khamenei a proposé son « toutes nos félicitations » aux militants palestiniens qui ont lancé samedi une attaque surprise sur le territoire israélien, selon l’agence de presse semi-officielle iranienne ISNA.

« Nous félicitons les combattants palestiniens » Le général Yahya Rahim Safavi a déclaré, selon la source d’information, promettant que Téhéran « se tiendra à leurs côtés jusqu’à la libération de la Palestine et de la Sainte Jérusalem. »

S’exprimant samedi à Téhéran, la capitale iranienne, lors de la 6e Conférence internationale sur la solidarité avec les enfants et les adolescents palestiniens, Safavi a également déclaré : « Nous soutenons l’opération Tempête d’Al-Aqsa. »

Ces commentaires interviennent après que des militants du Hamas sont entrés sur le territoire israélien tôt samedi, avec des informations indiquant qu’ils ont pris le contrôle de certaines zones dans le sud du pays. Des rapports ont également indiqué que certains citoyens et soldats israéliens avaient été faits prisonniers.

Les autorités israéliennes ont déclaré que plus de 2 000 roquettes avaient été tirées vers l’État juif lors de ce qui constitue l’une des attaques à plus grande échelle dans cette région instable ces dernières années. Les premières estimations suggèrent que plus de 500 personnes se sont présentées pour être soignées dans les hôpitaux israéliens et que 22 personnes ont été tuées. L’armée israélienne a lancé des frappes de représailles à Gaza.

Certains députés iraniens ont répondu à l’attaque du Hamas samedi en se levant de leur siège et en scandant « Mort à Israel » et « La Palestine est victorieuse, Israël sera détruit » » a déclaré Reuters, citant la télévision publique iranienne.

L’Iran maintient depuis longtemps un soutien public au groupe militant palestinien, principalement en raison d’une hostilité partagée envers Israël. Il a été affirmé que l’Iran avait fourni au Hamas un soutien financier et politique, ainsi que des armes et des technologies, pour renforcer son arsenal d’armes à longue portée capables de frapper profondément en territoire israélien.

L’Iran n’a pas directement révélé la nature de son soutien au Hamas. Les services de renseignement israéliens ont déterminé que les précédentes attaques du groupe en Israël avaient eu lieu à l’insu de l’Iran et sans sa participation.