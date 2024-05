Téhéran révèle plus de détails sur le crash de Raïssi — RT World News

L’hélicoptère transportant le président iranien et plusieurs autres responsables s’est écrasé dimanche, tuant tous ceux à bord.

L’hélicoptère transportant l’Iranien Ebrahim Raisi a disparu pour la première fois lorsque son convoi d’avions a rencontré un banc de nuages, a rapporté mardi l’agence de presse IRNA, citant le chef de cabinet du président décédé, Gholam-Hossein Esmaili, qui voyageait dans l’un des avions qui l’accompagnaient.

Selon Esmaili, les conditions météorologiques étaient normales au début, mais après 45 minutes de vol, le pilote de l’avion de Raisi a déclaré qu’il augmenterait l’altitude pour éviter un nuage et a ordonné aux deux hélicoptères qui l’accompagnaient de faire de même. Une fois qu’ils ont commencé à prendre de l’altitude, les deux autres hélicoptères ont soudainement perdu de vue l’avion de Raïssi, qui volait au milieu.

« Après 30 secondes de survol des nuages, notre pilote a remarqué que l’hélicoptère au milieu avait disparu », A déclaré Esmaili, ajoutant que son avion est revenu et a fait plusieurs fois le tour de la zone à la recherche de l’hélicoptère de Raïssi. Cependant, il a été contraint d’abandonner ses tentatives de recherche en raison de la mauvaise visibilité et a atterri peu de temps après dans une mine de cuivre voisine.

Selon Esmaili, il a tenté à plusieurs reprises de contacter l’avion de Raïssi via des appareils radio et a pu joindre Mohammad Ali Ale-Hashem, un imam de l’Azerbaïdjan oriental qui accompagnait le président. Ale-Hashem a pu transmettre que l’hélicoptère du président s’était écrasé dans une vallée.

« Lorsque nous avons trouvé le lieu de l’accident, l’état des corps a indiqué que l’ayatollah Raïssi et d’autres compagnons étaient morts sur le coup mais Ale-Hashem… après plusieurs heures », Esmaili aurait déclaré.















Raïssi et son entourage revenaient d’une rencontre avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, après que les deux dirigeants ont inauguré un important projet de barrage à la frontière entre les deux États. L’hélicoptère dans lequel Raïssi voyageait s’est écrasé dans la province montagneuse de l’Azerbaïdjan oriental, au nord-ouest de l’Iran. Après plus de dix heures de recherches, difficiles en raison du brouillard et de la pluie, le président et sept autres responsables ont été retrouvés et confirmés morts. IRNA a rapporté plus tôt que l’hélicoptère de Raïssi s’était écrasé à cause d’un « échec technique » mais aucune déclaration officielle sur la cause de l’incident n’a encore été publiée.

Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a déclaré cinq jours de deuil dans le pays pour les victimes de l’accident. Le premier vice-président iranien, Mohammad Mokhber, assure désormais la présidence par intérim, tandis que des élections anticipées sont prévues le 28 juin.

Des milliers d’Iraniens ont défilé mardi à Téhéran dans le cadre du cortège funèbre de Raïssi. Les funérailles doivent avoir lieu plus tard mercredi. Le corps sera ensuite transporté à Mashhad, la ville natale du défunt président dans le nord-est de l’Iran, où il sera enterré.