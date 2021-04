Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a déclaré dans un communiqué qu’il était regrettable que les responsables ukrainiens continuent de «Remarques politiques vagues» à propos de l’incident tragique.

Le vol 752 d’Ukraine International Airlines a été abattu en janvier 2020 par une unité de défense aérienne iranienne peu de temps après le départ de Téhéran, tuant les 176 passagers et membres d’équipage à bord. L’Organisation de l’aviation civile iranienne a conclu le mois dernier que l’avion avait été touché par deux missiles après avoir été identifié à tort comme une cible hostile.

Kiev a critiqué l’enquête menée par l’Iran sur l’incident, accusant Téhéran de dissimulation. Plus tôt cette semaine, Oleksiy Danilov, secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense de l’Ukraine, est allé plus loin, déclarant explicitement qu’il pensait que l’Iran avait intentionnellement ciblé l’avion de ligne civil.

«Quand ils disent que c’était accidentel, je n’achète pas ça. C’était intentionnel. C’était une attaque consciente, » il a dit au Globe and Mail du Canada. Il a suggéré, de manière provocante, que Téhéran a peut-être abattu l’avion ukrainien afin de dissuader les États-Unis de lancer une attaque contre la République islamique. L’avion de ligne a été touché quelques heures après que l’Iran a lancé des frappes de missiles contre deux bases militaires en Irak qui abritaient des forces américaines, en représailles à l’assassinat américain du haut commandant iranien Qassem Soleimani.

Répondant à Danilov, Khatibzadeh a déclaré qu’il était malheureux que l’Ukraine continue d’utiliser les médias pour perpétuer «Théories imaginaires et commandées.» Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a accusé les autorités ukrainiennes de nier la «Réalité objective et technique» du «Incident amer», et a conseillé à Kiev de ne pas «Sortir des limites de la raison et de la loi en faisant des remarques.»

















Danilov n’est pas le seul haut responsable ukrainien à avoir porté des accusations contre l’Iran. À la suite de la publication du rapport d’enquête de Téhéran, le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a allégué que l’Iran essayait de « Cacher les vraies raisons » pour l’incident, ajoutant que Kiev ne permettrait pas à la République islamique d’échapper à la responsabilité « la criminalité. »

En juillet, l’Iran a annoncé qu’il paierait une compensation pour avoir abattu l’avion de passagers, bien que le montant reste à déterminer.

