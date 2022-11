Téhéran répond au commentaire de Biden “L’Iran se libérera”

Le pays a gagné sa liberté il y a 43 ans, a déclaré le président Ebrahim Raisi

Dans un discours télévisé vendredi, le président iranien Ebrahim Raisi a rejeté la promesse du président américain Joe Biden de “l’Iran libre” disant à son homologue américain que le pays a obtenu sa liberté lorsque le Shah pro-occidental a été renversé en 1979. Téhéran a accusé les États-Unis et ses alliés d’avoir provoqué une vague de manifestations anti-gouvernementales ces derniers mois.

“Ne vous inquiétez pas,” Biden a déclaré à ses partisans lors d’un rassemblement en Californie jeudi, « nous allons libérer l’Iran. Ils vont bientôt se libérer.

Biden n’a pas précisé ce que les États-Unis feraient pour “l’Iran libre” mais la Maison Blanche et les législateurs des deux partis à Washington ont déjà fait des déclarations en faveur des manifestations anti-gouvernementales en Iran, et les États-Unis ont imposé deux séries de sanctions au gouvernement iranien en réponse. Les manifestations ont éclaté après la mort d’une femme de 22 ans en garde à vue après son arrestation pour avoir porté un “non conforme” hijab.

“Je dis à Biden que l’Iran a été libéré il y a 43 ans”, Raisi a déclaré, répondant aux commentaires de Biden. Il a fait référence à la révolution qui a renversé le Shah soutenu par les États-Unis et a conduit à la formation de l’actuel gouvernement islamiste du pays.

Le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian a appelé Biden à “arrêt [his] comportement hypocrite.

“La Maison Blanche a de plus en plus promu la violence et la terreur lors des récentes émeutes en Iran, tout en essayant de parvenir à un accord nucléaire”, a-t-il ajouté. il a écrit sur Twitter.

Les responsables iraniens ont accusé les États-Unis, ainsi que l’Arabie saoudite et Israël, de fomenter les manifestations et les émeutes en cours. Raisi a affirmé que “ces émeutes préparent le terrain pour des attentats terroristes”, faisant référence à une fusillade de masse dans un sanctuaire la semaine dernière qui a fait 15 morts.