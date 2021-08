Les allégations formulées par le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab et le secrétaire d’État américain Antony Blinken contre l’Iran sont « contradictoire » et « faux, » Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a déclaré lundi. Il a dénoncé les accusations portées par les responsables occidentaux comme « incitation à la violence » et a déclaré que Téhéran les condamnait fermement et regrettait profondément que de telles déclarations aient été faites.

Dimanche, Londres et Washington ont officiellement accusé l’Iran d’être à l’origine de l’attaque de la semaine dernière contre un pétrolier israélien MV Mercer Street au large des côtes d’Oman. Deux personnes ont été tuées dans l’incident : un capitaine roumain et un garde de sécurité britannique.

La cinquième flotte de l’US Navy, qui opère dans la région, a ensuite rapidement imputé l’attaque à ce qu’elle a appelé un « drone suicide ». Dimanche, Raab a déclaré qu’il était « hautement probable » que c’est l’Iran qui a attaqué le pétrolier Mercer Street tandis que Blinken a déclaré que les États-Unis étaient « sur de soi » Téhéran était à blâmer.

Khatibzadeh a accusé les États-Unis et le Royaume-Uni de « parti pris politique clair » comme il a dit que les deux font « fausses accusations » contre l’Iran, mais gardez le silence lorsque les propres navires iraniens sont attaqués dans les eaux internationales. Il a demandé à Washington et à Londres de présenter toute preuve prouvant leurs affirmations s’ils en ont une. Le porte-parole du ministère iranien a mis en garde les pays occidentaux contre toute mesure imprudente à la suite de l’attaque qu’ils accusent de Téhéran.

L’Iran n’hésite pas à protéger sa sécurité et ses intérêts nationaux et répondra rapidement et fermement à toute éventuelle aventure.

Le ministère britannique des Affaires étrangères a convoqué lundi l’ambassadeur d’Iran à Londres, Mohsen Baharvand, et a demandé à l’Iran « cessez les actions qui mettent en danger la paix et la sécurité internationales ». Le Royaume-Uni aussi « renforcé que les navires doivent être autorisés à naviguer librement conformément au droit international », selon un communiqué publié par le gouvernement britannique.

Dimanche, Raab n’a annoncé aucune mesure spécifique en réponse à l’attaque, mais a déclaré que le Royaume-Uni était « travailler avec nos partenaires internationaux sur une réponse concertée » à l’incident. Blinken s’est également engagé à livrer un « réponse appropriée » à l’attaque de dimanche mais n’a fourni aucun autre détail. Auparavant, le Premier ministre israélien Naftali Bennett avait affirmé qu’il y avait « preuve de renseignement » prouvant que Téhéran était derrière l’incident mais il ne l’a pas présenté au public.

Un responsable iranien cité par l’agence de presse nationale IRNA a répondu aux déclarations d’Israël, des États-Unis et du Royaume-Uni en disant que Téhéran les considère comme « gestes de propagande politique ». Si l’Iran fait face à une menace réelle pour sa sécurité et ses intérêts nationaux, un « fort et décisif » la réponse suivra et les responsables en subiront les conséquences, a ajouté le responsable.

