Téhéran pleure le président Raïssi tué dans un accident d’hélicoptère

Le guide suprême iranien a conduit mercredi des dizaines de milliers de personnes en deuil lors de grandes funérailles dans la capitale, Téhéran, pour le défunt président, le ministre des Affaires étrangères et d’autres personnes tués dans un accident d’hélicoptère.

L’ayatollah Ali Khamenei a tenu le service à l’université de Téhéran, les cercueils des morts drapés de drapeaux iraniens avec leurs photos dessus. Sur le cercueil du défunt président Ebrahim Raisi se trouvait un turban noir, signifiant sa descendance directe du prophète de l’Islam Mahomet.

« Oh Allah, nous n’avons vu que du bien de sa part », a déclaré Khamenei dans la prière standard pour les morts en arabe, la langue du livre sacré de l’Islam, le Coran. Il est rapidement parti et la foule à l’intérieur s’est précipitée vers l’avant, tendant la main pour toucher les cercueils. Le président iranien par intérim, Mohammad Mokhber, se tenait à proximité et pleurait ouvertement pendant le service.

Les gens ont ensuite porté les cercueils sur leurs épaules, en scandant en dehors de « Mort à l’Amérique ! » Ils les ont chargés sur une remorque semi-remorque pour une procession à travers le centre-ville de Téhéran jusqu’à la place Azadi, ou « Liberté », où Raïssi avait prononcé des discours dans le passé.

Cela faisait suite à des cérémonies sombres mais feutrées mardi dans les villes de Tabriz et Qom.

Étaient présents les principaux dirigeants des Gardiens de la révolution paramilitaires iraniens, l’un des principaux centres de pouvoir du pays.

Était également présent Ismail Haniyeh du Hamas, le groupe militant que l’Iran a armé et soutenu pendant la guerre en cours entre Israël et le Hamas qui fait rage dans la bande de Gaza. Naim Qassem, commandant en second du Hezbollah, un groupe militant libanais soutenu par l’Iran, devrait également être présent.

Des délégués étrangers, notamment des responsables d’Irak, du Pakistan, du Qatar, d’Afghanistan, d’Égypte, de Tunisie, du Tadjikistan, d’Arménie et d’Azerbaïdjan, sont également attendus aux services à Téhéran. La Russie, proche alliée de l’Iran, a également envoyé le président de la Douma d’Etat, Viatcheslav Volodine. Les médias chinois ont rapporté mercredi que le vice-Premier ministre Zhang Guoqing serait également présent.

Avant les funérailles, Haniyeh a pris la parole et un animateur a dirigé la foule en chantant : « Mort à Israël !

« Je viens au nom du peuple palestinien, au nom des factions de la résistance de Gaza (…) pour exprimer nos condoléances », a déclaré Haniyeh aux personnes rassemblées.

Il a également raconté sa rencontre avec Raïssi à Téhéran pendant le Ramadan, le mois sacré du jeûne musulman, et a entendu le président dire que la question palestinienne reste la question clé du monde musulman.

Le monde musulman « doit remplir ses obligations envers les Palestiniens de libérer leur terre », a déclaré Haniyeh, reprenant les propos de Raïssi. Il a également décrit Raisi qualifiant l’attaque du 7 octobre qui a déclenché la guerre, qui a fait 1 200 morts et 250 autres prises en otages, de « tremblement de terre au cœur de l’entité sioniste ». Depuis, la guerre a vu 35 000 Palestiniens tués dans la bande de Gaza et des centaines d’autres en Cisjordanie lors d’opérations israéliennes.