Le ministère iranien des Affaires étrangères a fermement nié que le pays ait été impliqué dans une attaque à la roquette près d’une base militaire américaine au Kurdistan irakien, qui a fait un mort et six blessés.

Mardi, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a rejeté les rumeurs selon lesquelles Téhéran était d’une manière ou d’une autre responsable de l’attaque. «Bien que ces rumeurs soient fermement rejetées, la tentative douteuse de les attribuer à l’Iran est également fermement condamnée», il a déclaré.

«L’Iran considère la stabilité et la sécurité de l’Irak comme une question clé pour la région et ses voisins et rejette toute action qui perturbe la paix et l’ordre dans ce pays», il ajouta.

Khatibzadeh a déclaré que l’Iran appellerait les autorités irakiennes à enquêter de manière approfondie sur l’attaque et à veiller à ce que les auteurs soient traités.

Des rumeurs se répandaient selon lesquelles l’Iran aurait pu être à l’origine de l’attaque, les forces américaines à Erbil ayant déjà été ciblées par des milices pro-iraniennes et aussi par l’Iran lui-même, quelques jours après l’assassinat du général Qassem Soleimani par un drone américain.

Lundi soir, une attaque à la roquette a frappé la ville d’Erbil, dans le nord de l’Irak, tuant un civil américain et en blessant neuf autres, dont un militaire américain.

Le barrage a été le premier du genre depuis deux mois, après une série d’attaques contre des installations militaires ou diplomatiques occidentales en Irak l’année dernière.

L’attaque a été revendiquée par un groupe chiite largement inconnu se faisant appeler Awliya al-Dam, ou Gardiens du sang. Le groupe était auparavant actif en Libye et est affilié à l’Armée nationale libyenne (ANL) dirigée par le général Khalifa Haftar.

Le groupe a déclaré qu’il avait tiré 24 roquettes à sept kilomètres de la base américaine, touchant toutes les cibles prévues, les défenses aériennes de la coalition n’ayant pas réussi à intercepter les roquettes.

