Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, Saeed Khatibzadeh, a dissipé toute discussion sur la renégociation de l’accord nucléaire conjoint abandonné par l’administration Trump après que le ministre allemand des Affaires étrangères ait déclaré que de nouvelles conditions plus strictes étaient nécessaires.

Les commentaires de Khatibzadeh interviennent après que l’Allemagne Heiko Maas ait appelé à un accord « nucléaire plus » la semaine dernière, une référence à l’élargissement des termes de l’accord de 2015 pour plafonner le programme nucléaire iranien.

«Tous ceux qui connaissent les lois internationales savent que l’Iran ne renégociera pas quelque chose qui a déjà été négocié et que la résolution 2231 ne changera pas par ces remarques». Khatibzadeh a déclaré aux journalistes par vidéoconférence lundi.

Le porte-parole a soutenu que ce n’était pas la partie iranienne qui avait rompu les termes de l’accord et a insisté sur le fait qu’il ne serait pas dans l’intérêt de Téhéran de renégocier.

Nous attendons d’eux qu’ils se montrent attentifs aux réalités et se rendent compte que l’Iran ne négocie ni ne fait de compromis sur sa sécurité nationale.

Khatibzadeh a également rejeté toute considération pour que l’Arabie saoudite et Bahreïn soient consultés si l’Iran revenait à la table des négociations pour un nouvel accord nucléaire avec les États-Unis.

« Ces pays devraient connaître leur position et leur position est claire dans les relations internationales et les arrangements régionaux, et ils devraient connaître leurs limites et parler dans cette mesure », il a dit.

Le plan d’action global conjoint (JCPOA), plus communément appelé accord sur le nucléaire iranien, a été signé en 2015 par l’Iran, les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies et l’Allemagne. L’accord a vu Téhéran accepter de réduire considérablement son programme nucléaire.

Cependant, le président américain Donald Trump a décidé d’abandonner unilatéralement l’accord en 2018 au profit d’une politique d’un « Campagne de pression maximale » contre l’Etat persan, sous la forme de sanctions économiques paralysantes. La décision de Washington est intervenue malgré le chien de garde nucléaire de l’ONU affirmant que l’Iran adhérait à l’accord.

Suite à de récentes inspections de sites sur le terrain en Iran, l’Agence internationale de l’énergie atomique a signalé en novembre que le stock nucléaire iranien dans son installation de Natanz était passé à 12 fois plus élevé que les limites fixées par l’accord nucléaire.

