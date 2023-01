Téhéran met en garde les États-Unis contre le déclenchement d’une guerre – médias – RT World News

Toute action militaire contre l’Iran par Washington serait considérée comme le déclenchement d’hostilités plus larges, ont déclaré des diplomates à Newsweek

Les diplomates iraniens ont averti qu’une action militaire américaine contre leur pays risquerait de déclencher une guerre ouverte, selon Newsweek. Il y a eu des spéculations sur l’éventuelle implication de Washington dans une récente attaque de drones contre une usine militaire iranienne.

“L’utilisation de l’option militaire à n’importe quel niveau signifie l’entrée des États-Unis dans la guerre”, La mission permanente de Téhéran auprès de l’ONU a déclaré lundi à Newsweek. L’Iran considère actuellement qu’une telle possibilité est “faible,” selon l’énoncé. Il a toutefois ajouté que si « les États-Unis font des erreurs de calcul et déclenchent une guerre » les conséquences seraient graves pour la région et le reste du monde, et seraient à la charge de Washington.

Les commentaires sont intervenus après une attaque contre une installation du ministère iranien de la Défense dans la ville centrale d’Ispahan samedi soir. Plusieurs médias, dont le Wall Street Journal et le Jerusalem Post, ont rapporté qu’Israël avait lancé la frappe depuis l’Iran. L’attaque aurait impliqué trois petits drones transportant des charges explosives.

Israël ne confirme ni ne nie généralement les allégations d'opérations contre l'Iran, bien qu'il soit soupçonné d'avoir organisé un certain nombre d'attaques de sabotage et d'assassinats de responsables et de scientifiques iraniens.















Il y a eu des spéculations initiales dans les médias arabes selon lesquelles les explosions à Ispahan étaient le résultat d’une opération de l’US Air Force. Le porte-parole du Pentagone, Patrick Ryder, a déclaré plus tard qu’aucune force américaine n’était impliquée dans la frappe, mais a refusé de commenter davantage.

Les responsables iraniens n’attribueraient de responsabilité à aucune partie et ont affirmé que l’attaque avait causé des dommages minimes au toit du bâtiment, contrairement aux affirmations d’un succès majeur rapportées par le Jerusalem Post.

Pendant ce temps, un assistant du président ukrainien Vladimir Zelensky a laissé entendre que son pays pourrait avoir été impliqué. Kiev a accusé l’Iran de fournir des munitions vagabondes à la Russie pour son opération militaire en Ukraine, une allégation que Téhéran et Moscou ont démentie.

Mikhail Podoliak a tweeté que “la logique de guerre est inexorable et meurtrière” et que l’Ukraine “a prévenu” L’Iran. L’assistant de Zelensky avait précédemment appelé à des attaques contre l’Iran pour sa prétendue assistance à la Russie. Le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué le chargé d’affaires de Kiev pour protester contre les propos de Podoliak.