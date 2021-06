Téhéran fustige la tentative américaine de saper la liberté d’expression après la prise de contrôle par Washington des sites d’information iraniens

S’exprimant mercredi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a déclaré que Téhéran déplore les efforts des États-Unis pour saper la liberté d’expression et faire taire la voix des médias indépendants iraniens.

« Rejetant cette action illégale et intimidante, la République islamique d’Iran poursuivra le problème par les voies légales », at-il souligné, claquant les deux poids deux mesures honteuses employées par Washington.

Il a déclaré que l’administration Biden suivait la même voie que l’ancien président américain Donald Trump, qui avait imposé des sanctions paralysantes à Téhéran. Khatibzadeh a juré que les mesures prises par Washington contre l’Iran ne conduiraient qu’à un « double défaite ».

Les commentaires du porte-parole interviennent après que Washington a saisi un certain nombre de domaines Web appartenant à des médias iraniens et associés à l’Iran. Les médias saisis par le gouvernement américain comprenaient Press TV et Al-Alam, ainsi que la chaîne de télévision yéménite Al Masirah, dirigée par la faction Houthi, et une chaîne satellite chiite irakienne.

« Des éléments du gouvernement iranien – déguisés en organes de presse ou en médias ont ciblé les États-Unis avec des campagnes de désinformation et des opérations d’influence malveillantes », a déclaré le ministère américain de la Justice dans un communiqué.

Cette décision a eu lieu alors que les négociateurs de Vienne tentaient de ramener les États-Unis et l’Iran en conformité avec le Plan d’action global conjoint (JCPOA) qui visait à restreindre les ambitions nucléaires iraniennes. Le pacte de 2015 a été unilatéralement abandonné par l’administration Trump en 2018, qui a promulgué des sanctions sévères contre l’Iran.

