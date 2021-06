S’exprimant lors d’une conférence de presse hebdomadaire lundi, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a déclaré que l’ancienne administration américaine de Donald Trump avait démontré comment les États-Unis peuvent tourner le dos aux accords.

Les États-Unis ont déjà montré pendant l’ère Trump qu’ils pouvaient ignorer avec arrogance les intérêts d’autres pays, alors l’Iran veut des garanties de la part de l’administration américaine actuelle.

Khatibzadeh a refusé d’être impliqué dans des discussions sur ce qu’étaient ces garanties, notant que « C’est un sujet qui est discuté à huis clos. »

Des pourparlers ont eu lieu à Vienne cette année pour rétablir l’accord nucléaire de 2015 (le Plan d’action global commun), qui a été initialement signé en 2015 entre l’Iran et les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU – la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et États-Unis – plus l’Allemagne.

Le pacte, qui limitait les ambitions nucléaires iraniennes, a été unilatéralement abandonné en 2018 par l’ancien président américain Donald Trump, qui a décrété des sanctions sévères contre Téhéran.

L’Iran a depuis creusé davantage l’accord, augmentant son programme d’enrichissement au-delà du niveau convenu de 3,67 %, mais inférieur au niveau de 90 % considéré comme étant de qualité militaire. En avril, Téhéran a déclaré qu’il augmenterait son enrichissement d’uranium à 60 %, à la suite d’une prétendue attaque israélienne contre son installation nucléaire de Natanz.

La semaine dernière, le chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Grossi, a déclaré qu’un accord tant attendu pourrait devoir attendre que l’Iran ait un nouveau gouvernement. L’élection de vendredi a été remportée par la ligne dure Ebrahim Raisi, mais son gouvernement ne prêtera serment qu’au début du mois d’août.

