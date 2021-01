Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que le pays n’accepterait pas les demandes américaines d’inverser l’accélération de son programme nucléaire, ajoutant que Washington devrait faire le premier pas et lever les sanctions, car c’est le parti qui a quitté le JCPOA.

S’exprimant vendredi lors d’une visite à Istanbul, Mohammad Javad Zarif a déclaré aux journalistes que les États-Unis espèrent que l’Iran annulerait immédiatement son programme nucléaire. «Ne sont ni logiques ni ne seront jamais réalisés.»

« La logique est que la personne qui a quitté l’accord y reviendra, et nous, qui sommes à l’intérieur de l’accord, prendrons les mesures nécessaires à tout moment, » A déclaré Zarif.

Le ministre des Affaires étrangères a soutenu que c’était l’anarchie américaine et les décisions de l’ancien président Donald Trump qui ont conduit à la situation actuelle, et que c’est le rôle de l’administration américaine actuelle de faire amende honorable, et non de Téhéran.

«Les États-Unis ont décidé non seulement de se retirer de l’accord, mais aussi d’imposer des sanctions et des pressions sur ceux qui ont adhéré à l’accord… Cette action est en fait un exemple clair de violation de la loi», il ajouta.

Aussi sur rt.com La vie politique de Trump est terminée, mais l’accord nucléaire est toujours en vigueur: Rohani dit « balle dans le camp américain » au sujet du JCPOA

La semaine dernière, le président iranien Hassan Rohani a exhorté le président Joe Biden à annuler les mesures prises contre l’Iran pendant le mandat de Trump, notant que «la balle est maintenant dans le camp américain».

«Si Washington revient à l’accord nucléaire iranien de 2015, nous respecterons également pleinement nos engagements au titre du pacte», Rohani a déclaré lors d’une réunion télévisée du cabinet.

Le Plan d’action global conjoint (JCPOA) a été signé entre l’Iran et six grandes puissances mondiales en 2015, mettant des contraintes sur les ambitions nucléaires de Téhéran.

Cependant, l’ancien président Trump a unilatéralement retiré les États-Unis du pacte en 2018 avant de réintroduire des sanctions paralysantes contre l’Iran.

Plus tôt en janvier, l’Iran a encore creusé les restes du pacte nucléaire, augmentant son enrichissement d’uranium à 20%, ce qui était beaucoup plus élevé que le niveau de 3,67% convenu dans le pacte de 2015, mais toujours bien en dessous du niveau de 90% considéré comme une arme. -classe.

Jeudi, le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Qalibaf, a annoncé que d’ici la fin du mois, l’Iran aura produit plus de 17 kg d’uranium enrichi à 20%, dépassant considérablement les objectifs mensuels.

