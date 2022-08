Téhéran dévoile des chefs-d’œuvre de l’art occidental cachés depuis des décennies

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Téhéran, Iran — Certaines des œuvres d’art occidental contemporain les plus prisées au monde ont été dévoilées pour la première fois depuis des décennies — à Téhéran. Le président iranien Ebrahim Raisi, un religieux pur et dur, dénonce l’influence de l’Occident. Les autorités ont fustigé les artistes “déviants” pour “avoir attaqué la culture révolutionnaire de l’Iran”. Et la République islamique a plongé davantage dans la confrontation avec les États-Unis et l’Europe alors qu’elle accélère rapidement son programme nucléaire et que ses efforts diplomatiques stagnent.

Mais les contradictions abondent dans la capitale iranienne, où des milliers d’hommes bien nantis et de femmes vêtues de hijab se sont émerveillés devant les chefs-d’œuvre minimalistes et conceptuels américains et européens des XIXe et XXe siècles exposés pour la première fois cet été au Musée d’art contemporain de Téhéran. .

Lors d’un récent après-midi d’août, les critiques d’art et les étudiants ont été ravis de la peinture murale transparente de 1915 de Marcel Duchamp, “Le grand verre”, longtemps interprétée comme une exploration de la frustration érotique.

Ils ont contemplé une rare sculpture sans titre de 4 mètres (13 pieds) du pionnier minimaliste américain Donald Judd et l’une des pièces en série les plus connues de Sol Lewitt, “Open Cube”, parmi d’autres œuvres importantes. La sculpture de Judd, composée d’un ensemble horizontal de panneaux de laiton et d’aluminium laqués, vaut probablement des millions de dollars.

“Monter une exposition avec un tel thème et de telles œuvres est une décision audacieuse qui demande beaucoup de courage”, a déclaré Babak Bahari, 62 ans, qui visitait l’exposition de 130 œuvres pour la quatrième fois depuis son ouverture fin juin. « Même en Occident, ces œuvres sont au cœur des discussions et du dialogue.

Le gouvernement du shah iranien soutenu par l’Occident, Mohammad Reza Pahlavi, et son épouse, l’ancienne impératrice Farah Pahlavi, ont construit le musée et acquis la collection de plusieurs milliards de dollars à la fin des années 1970, lorsque le pétrole explosait et que les économies occidentales stagnaient. Lors de son ouverture, il a montré des œuvres sensationnelles de Pablo Picasso, Mark Rothko, Claude Monet, Jackson Pollock et d’autres poids lourds, renforçant la position culturelle de l’Iran sur la scène mondiale.

Mais à peine deux ans plus tard, en 1979, des religieux chiites ont évincé le shah et rangé l’art dans la voûte du musée. Certaines peintures – cubistes, surréalistes, impressionnistes, voire pop art – sont restées intactes pendant des décennies pour éviter d’offenser les valeurs islamiques et de répondre aux sensibilités occidentales.

Mais lors d’un dégel de la politique radicale iranienne, l’art a commencé à refaire surface. Alors que les peintures d’Andy Warhol sur les Pahlavis et quelques nus de choix sont toujours cachés dans le sous-sol, une grande partie des Warhol la collection est sortie en grande pompe alors que les restrictions culturelles de l’Iran se sont assouplies.

L’exposition en cours sur le minimalisme, mettant en vedette 34 artistes occidentaux, a retenu une attention particulière. Plus de 17 000 personnes ont fait le voyage depuis son ouverture, a indiqué le musée, soit près du double de la fréquentation des spectacles passés.

Le conservateur Behrang Samadzadegan attribue un regain d’intérêt récent pour l’art conceptuel, qui a d’abord choqué le public dans les années 1960 en s’inspirant de thèmes politiques et en faisant sortir l’art des galeries traditionnelles et dans le monde entier.

Le porte-parole du musée, Hasan Noferesti, a déclaré que l’ampleur de la foule venant à l’exposition, qui dure jusqu’à la mi-septembre, montre le frisson de découvrir des chefs-d’œuvre modernes longtemps cachés.

Il témoigne également de l’appétit persistant pour l’art de la jeune génération iranienne. Plus de 50 % des quelque 85 millions d’habitants du pays ont moins de 30 ans.

Malgré l’isolement mondial croissant de leur pays et la crainte que leurs libertés sociales et culturelles déjà limitées ne soient encore restreintes sous le gouvernement radical élu il y a un an, les jeunes Iraniens explorent de plus en plus le monde de l’art international sur les réseaux sociaux. De nouvelles galeries bourdonnent. Les écoles d’art et d’architecture fleurissent.

“Ce sont de bonnes œuvres d’art, vous ne voulez pas les imiter”, a déclaré Mohammad Shahsavari, un étudiant en architecture de 20 ans, debout devant la structure cubique de Lewitt. “Au contraire, vous vous en inspirez.”