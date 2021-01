Téhéran a rejeté les allégations selon lesquelles un pétrolier battant pavillon iranien aurait été saisi pour avoir transféré illégalement du pétrole, bien que les autorités indonésiennes aient affirmé que le navire avait été «pris en flagrant délit».

S’exprimant lundi, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a déclaré qu’ils attendaient toujours plus d’informations du gouvernement indonésien, mais a affirmé qu’un haut diplomate iranien avait assuré à Téhéran que la question était purement technique.

« Le diplomate de haut niveau de notre pays a déclaré qu’il s’agissait d’un problème technique et que de tels incidents se sont déjà produits dans le domaine du transport maritime ». A déclaré Khatibzadeh.

« L’Organisation des ports et de la navigation et la société de l’armateur cherchent à enquêter sur les raisons du problème et à résoudre ce problème, et notre ambassade en Indonésie, ainsi que le ministère des Affaires étrangères, suivent de près ce problème », il ajouta.

Dimanche, les navires battant pavillon iranien «MT Horse» et «MT Freya» battant pavillon panaméen ont été saisis par les autorités indonésiennes pour transfert de pétrole présumé illégal dans les eaux du pays.

«Les pétroliers, détectés pour la première fois à 5h30 heure locale (21h30 GMT le 23 janvier) ont caché leur identité en ne montrant pas leurs drapeaux nationaux, désactivant les systèmes d’identification automatique et n’ont pas répondu à un appel radio», Le porte-parole des garde-côtes indonésiens, Wisnu Pramandita, a déclaré dans un communiqué.

Wisnu a affirmé que les navires étaient « pris la main dans le sac » et qu’un déversement d’hydrocarbures a été identifié autour des pétroliers. Il a déclaré que 61 membres d’équipage des deux navires avaient été arrêtés.

Les deux pétroliers sont capables de transporter deux millions de barils de pétrole.

Téhéran a souvent été accusé d’avoir ordonné à ses pétroliers d’éteindre leurs systèmes de suivi afin de dissimuler la destination de leurs exportations de pétrole et d’échapper aux sanctions américaines.

Plus tôt en janvier, l’Iran a saisi un navire sud-coréen transportant environ 7 200 tonnes de produits chimiques dans le détroit d’Ormuz lors de son voyage entre l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

Téhéran dit que le navire a été saisi après avoir été surpris en train de polluer les mers, mais a également demandé à la Corée du Sud de libérer sept milliards de dollars d’actifs iraniens, gelés en raison des sanctions américaines. L’Iran nie avoir pris le navire en otage.

