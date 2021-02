Le ministère iranien des Affaires étrangères a condamné les États-Unis pour avoir tenté de saisir une cargaison de pétrole à destination de la Chine, affirmant que Washington avait agi sous de faux prétextes et que la cargaison appartenait en fait au secteur privé iranien.

«C’est un acte évident de piraterie américaine et c’est une grande honte pour les États-Unis de commettre de tels actes sous de faux prétextes», Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Saeed Khatibzadeh a déclaré lundi lors d’une conférence de presse hebdomadaire.

Khatibzadeh a également déclaré que l’envoi appartenait au secteur privé iranien et non au gouvernement.

« Il est encore plus malheureux que cela se soit également produit à l’époque de Biden, alors qu’il était censé adopter une vision multilatérale des traités internationaux et corriger la distance et le chemin par rapport à l’arrogance du gouvernement précédent, » a ajouté le porte-parole, exhortant la communauté internationale à trouver une solution et à mettre fin à de tels actes de piraterie.

En janvier, le propriétaire grec du pétrolier Achilleas a informé les autorités américaines qu’il avait possiblement et inconsciemment pris du brut iranien, après avoir d’abord cru qu’il provenait d’Irak. Washington prétend que le pétrole est originaire d’Iran et allègue que Téhéran a tenté d’obscurcir cela en le transférant sur plusieurs navires avant de se retrouver à bord de l’Achilleas battant pavillon libérien.

Début février, les États-Unis ont déposé une plainte pour confiscation – la première sous le nouveau président – alléguant que la cargaison devait être abandonnée sur la base des lois américaines sur le terrorisme. Les autorités américaines doivent prouver que le pétrole est effectivement couvert par les mesures de confiscation avant de pouvoir en prendre légalement possession.

Dimanche, l’Achilleas était ancré dans la zone d’allégement offshore de Galveston, juste au large des côtes du Texas. Selon les documents d’expédition, le navire est entièrement chargé et peut transporter plus de 2 millions de barils.

Les autorités américaines ont déclaré plus tôt ce mois-ci qu’elles avaient saisi et vendu plus d’un million de barils de produits pétroliers iraniens en 2020 sous les sanctions de Washington contre le pays.

