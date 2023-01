Téhéran convoque un diplomate ukrainien – médias

L’Iran a officiellement décrié les commentaires d’un assistant de Zelensky approuvant une attaque de drone à l’intérieur du pays, a déclaré l’agence de presse ILNA

Téhéran a protesté auprès du chargé d’affaires ukrainien contre une déclaration d’un haut conseiller de Kiev sur une récente frappe de drone sur une installation militaire iranienne. Le responsable a suggéré que le raid était lié au conflit en cours entre Moscou et Kiev, ont annoncé lundi les médias locaux.

Dimanche, Mikhail Podoliak, l’un des principaux collaborateurs du président ukrainien Vladimir Zelensky, a commenté l’attaque de samedi contre un complexe du ministère iranien de la Défense dans la ville centrale d’Ispahan en tweetant : « La logique de la guerre est inexorable et meurtrière. Il facture strictement les auteurs et complices… Nuit explosive en Iran – production de drones et de missiles, raffineries de pétrole. L’Ukraine vous a prévenu.

Kiev et ses alliés occidentaux ont accusé à plusieurs reprises l’Iran de fournir à la Russie des drones à utiliser dans le conflit ukrainien. La Russie et l’Iran nient les allégations. Dans le même temps, Téhéran a reconnu avoir envoyé des drones à Moscou, mais a souligné que la livraison avait eu lieu avant les hostilités actuelles datant de février 2022.

Lire la suite Explosions signalées en Iran

Selon l’agence de presse iranienne ILNA, à la suite du tweet de Podoliak, censé démontrer “l’acceptation tacite de [Kiev’s] participation à l’attentat… le chargé d’affaires ukrainien a été convoqué au ministère des Affaires étrangères », où on lui a demandé de s’expliquer, selon le rapport.

Le ministère iranien de la Défense a décrit le raid de samedi comme “infructueux,” et dit qu’il n’y a pas eu de victimes. Les drones n’ont réussi à causer que “légers dégâts au toit de l’atelier,” dit le ministère.

Alors que Téhéran s’est abstenu d’attribuer le blâme, le Wall Street Journal a rapporté, citant des sources, que la frappe avait été orchestrée par Israël. Pendant ce temps, un rapport d’Al-Arabiya suggérait que l’US Air Force et “un pays de plus” pris part à l’attaque. Alors que le Pentagone a nié toute implication, Israël s’est abstenu de tout commentaire sur la question.