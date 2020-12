Le chef suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, s’adresse à la nation iranienne à l’occasion de l’Aïd al-Adha, à Téhéran – Shutterstock

Téhéran a convoqué dimanche l’ambassadeur d’Allemagne pour « ingérence inacceptable dans les affaires intérieures de l’Iran », après que l’Union européenne a condamné l’exécution par le régime de Ruhollah Zam, un éminent journaliste.

M. Zam a été exécuté samedi matin après avoir été condamné en juin pour «corruption sur Terre», une accusation souvent utilisée dans des affaires d’espionnage ou de tentative de renversement du gouvernement iranien.

Son site Web et sa chaîne Telegram, AmadNews, comptaient plus d’un million d’adeptes et étaient l’un des médias en ligne les plus populaires d’Iran, tant à l’intérieur de la République islamique que parmi sa diaspora.

Son travail de lutte contre la corruption, selon les autorités iraniennes, a fomenté des violences lors des manifestations anti-gouvernementales de 2017. AmadNews a diffusé les horaires des manifestations et a divulgué des informations embarrassantes sur des responsables qui ont directement contesté le gouvernement iranien.

L’UE, qui n’a plus de délégation en Iran, est représentée par l’État membre tournant qui assure la présidence du Conseil de l’UE, actuellement l’Allemagne.

Dans un communiqué après son exécution samedi, l’UE a déclaré: «L’Union européenne condamne cet acte dans les termes les plus forts et rappelle une fois de plus son opposition irrévocable à l’utilisation de la peine capitale en toutes circonstances.»

M. Zam, 47 ans, avait été exilé sous le statut de réfugié à Paris et aurait été amené à se rendre en Irak par les autorités iraniennes l’année dernière, où il a ensuite été enlevé et forcé de retourner en Iran dans des circonstances mystérieuses.

L’émissaire français devrait également être convoqué selon l’agence de presse semi-officielle Fars, pour «l’ingérence des responsables de son pays dans les affaires judiciaires de l’Iran».

« C’est un acte barbare et inacceptable », a déclaré le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué après l’exécution, qui a également condamné la pendaison comme un « coup grave » à la liberté d’expression en Iran.