Téhéran annonce la date des élections après la mort choquante du président — RT World News

Le vote pour le successeur de Raïssi aura lieu le 28 juin, selon les médias.

L’Iran a déclaré qu’il organiserait une élection présidentielle le 28 juin après la mort du président Ebrahim Raisi dans un accident d’hélicoptère ce week-end.

Selon les médias locaux, cette annonce a eu lieu après une réunion entre les chefs des autorités judiciaires, exécutives et législatives de la république.

Le vice-président Mohammad Mokhber a assumé le rôle de président par intérim de l’Iran suite à l’approbation du guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, lundi.

L’inscription des candidats aura lieu du 30 mai au 3 juin, suivie des campagnes électorales prévues du 12 au 27 juin, rapportent les médias. Les individus seraient examinés par le Conseil des Gardiens, un corps de 12 membres composé de religieux et de juristes qui administre les élections. On ne sait pas si Mokhber lui-même se présentera.

Le président de l’Iran est habituellement élu tous les quatre ans par un « vote direct du peuple » comme le prévoit l’article 114 de la constitution du pays, ce qui signifie qu’une élection présidentielle devait avoir lieu au plus tard le 18 juin 2025.

L’annonce d’élections anticipées intervient deux jours après le crash mortel de l’hélicoptère avec à son bord le président iranien. Raïssi et plusieurs autres responsables iraniens, dont le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian, ont été tués lorsque l’hélicoptère dans lequel ils voyageaient s’est écrasé dans la province montagneuse de l’Azerbaïdjan oriental, au nord-ouest de l’Iran. Après plus de dix heures de recherches – gênées par le brouillard et la pluie – le président et son entourage ont été retrouvés et confirmés morts.

Le chef de l’Etat revenait de la cérémonie d’inauguration d’un barrage à la frontière Iran-Azerbaïdjan. Il s’était engagé à visiter chacune des 30 provinces iraniennes au moins une fois par an et voyageait donc régulièrement à travers le pays.

Représentant de l’aile conservatrice de la république, Raisi a été élu en 2021. Avant d’accéder à la présidence, il a gravi les échelons de procureur et procureur adjoint à Téhéran dans les années 1980 et 1990, jusqu’à procureur général, puis juge en chef.

Cinq jours de deuil dans le pays ont été décrétés pour les victimes de l’accident.