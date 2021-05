Téhéran a le dessus dans les négociations sur un accord nucléaire à Vienne, a déclaré le président Rohani

S’exprimant mercredi, le président iranien Hassan Rohani a déclaré que les choses avaient changé depuis que les parties se sont réunies pour la première fois en 2013 pour imposer des contraintes au programme nucléaire iranien dans ce que l’on appelait l’accord intérimaire de Genève. «Nos négociations sont maintenant différentes de celles de 2013. Maintenant, l’Iran a le dessus dans les négociations», il a déclaré.

Nous ne parlons pas du JCPOA pour le moment. Les discussions sur le JCPOA sont terminées et nous discutons maintenant de la manière de permettre aux États-Unis de revenir à l’accord. Nous sommes en train de relancer le JCPOA.

Le président a dit que le «Questions importantes et fondamentales» avait été convenu avec le P5 + 1, soit les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis; plus l’Allemagne.

Rohani a déclaré que seuls les États-Unis avaient été exclus du JCPOA et qu’ils devaient remplir leurs obligations avant de revenir aux termes de l’accord nucléaire de 2015.

Les représentants se sont réunis à Vienne mardi pour le cinquième cycle de négociations nucléaires entre l’Iran et les signataires internationaux. L’ancien président américain Donald Trump a quitté unilatéralement le JCPOA en 2018, imposant des sanctions paralysantes à l’Iran. Téhéran a en outre évidé l’accord en 2021, promettant d’augmenter son enrichissement d’uranium à des niveaux bien supérieurs à ceux autorisés par l’accord de 2015.

Mardi, le porte-parole du gouvernement iranien Ali Rabiei a déclaré qu’il était « optimiste » sur les efforts visant à ramener les États-Unis et l’Iran au plein retour au JCPOA. «Des accords généraux ont été conclus sur des litiges majeurs», Rabiei a déclaré mardi lors d’une conférence de presse. «Concernant la levée des sanctions, les cas restants sont très mineurs, et étant donné le processus de négociation, nous sommes optimistes quant à la résolution des cas mineurs et pratiques restants.»

En avril, l’Iran a déclaré qu’il augmenterait son enrichissement d’uranium à 60%, à la suite d’une attaque présumée contre l’installation nucléaire de Natanz, qui, selon lui, a été menée par Israël. Le chiffre est bien supérieur au niveau de 3,67% convenu dans le pacte de 2015, mais inférieur au niveau de 90% considéré comme de qualité militaire.

