Téhéran a commis une grave erreur – Netanyahu – RT World News

L’Iran a tiré des dizaines de missiles balistiques sur Israël dans la nuit en représailles aux meurtres de hauts dirigeants du Hezbollah et du Hamas.

L’Iran « J’ai fait une grosse erreur » en lançant une salve de missiles balistiques sur Israël mardi soir, a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahu, tout en insistant sur le fait que l’attaque a été largement déjouée.

Selon les autorités israéliennes, l’Iran a tiré un total de 181 roquettes, « isolé » impacts dans le centre et le sud d’Israël. Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont indiqué que la plupart des projectiles avaient été interceptés par la défense aérienne.

Deux Israéliens auraient été blessés par des éclats d’obus et des débris, et un Palestinien aurait été tué par un fragment de missile en Cisjordanie.

En revanche, le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien a affirmé que 80 à 90 % des missiles avaient touché leurs cibles désignées, notamment la base aérienne de Tel Nof, près de Tel Aviv. Le barrage aurait également détruit plusieurs avions de combat israéliens F-35 sur la base aérienne de Nevatim. Selon le CGRI, au moins certains des missiles lancés mardi soir étaient hypersoniques.

S’exprimant lors d’une réunion du cabinet de sécurité, Netanyahu a proclamé que « L’Iran a commis une grave erreur ce soir – et il en paiera le prix. » Le Premier ministre israélien a également lancé une menace à peine voilée à ceux qui, en Iran, le feraient. « Je ne comprends pas notre détermination à nous défendre et notre détermination à riposter contre nos ennemis. »

Remerciant les États-Unis pour leur soutien, le Premier ministre a appelé le « forces de lumière dans le monde » à « se tenir aux côtés d’Israël » et s’unir contre l’Iran.















Dans un discours vidéo mardi, le porte-parole de Tsahal, le contre-amiral Daniel Hagari, a qualifié l’attaque iranienne de « « une escalade grave et dangereuse » et a averti qu’Israël « Nous répondrons où, quand et comme nous le souhaitons. »

Le dernier bombardement de missiles a eu lieu après que les troupes terrestres israéliennes sont entrées dans le sud du Liban tôt mardi, ciblant les infrastructures utilisées par la milice chiite Hezbollah soutenue par l’Iran. Vendredi dernier, une frappe aérienne israélienne a tué Hassan Nasrallah, chef de longue date du groupe militant, ainsi que plusieurs autres commandants de haut rang.

Commentant l’assaut contre Israël, le CGRI a expliqué qu’il s’agissait d’une réponse à la mort de Nasrallah ainsi que du chef du Hamas Ismail Haniyeh et du général de brigade Abbas Nilforoshan, qui était le commandant adjoint des opérations du CGRI.

Haniyeh a été tué dans un bombardement israélien présumé à Téhéran fin juillet, et Nilforoshan est mort dans le même bunker du Hezbollah à Beyrouth où le chef du groupe a péri la semaine dernière.

Le CGRI a averti que « Si le régime sioniste répond à notre attaque, nos prochaines frappes seront encore plus destructrices. »