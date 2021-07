Tegla Loroupe, chef de l’équipe des réfugiés des Jeux olympiques de Tokyo, testé positif au Covid-19

L’ancienne coureuse de fond Tegla Loroupe, chef de mission de l’équipe olympique des réfugiés du CIO, a été testée positive au COVID-19, ont déclaré à l’Associated Press deux personnes connaissant son état. Loroupe a été testé positif avant que l’équipe ne quitte sa base d’entraînement de Doha, au Qatar, pour Tokyo. L’équipe a retardé son arrivée à Tokyo où s’ouvrent les Jeux olympiques vendredi en raison du test positif de Loroupe. Les membres de l’équipe devraient commencer à partir dans les prochains jours, mais Loroupe devrait rester sur place, selon les sources, qui ont requis l’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à révéler des informations médicales.

Le Comité international olympique a publié une déclaration il y a plusieurs jours et a seulement déclaré qu’un « officiel » anonyme avait renvoyé un test positif dans la délégation de l’équipe des réfugiés. Il a déclaré que les 26 athlètes à Doha et d’autres responsables avaient été testés négatifs.

Le test positif de Loroupe fait partie d’une longue lignée d’athlètes, de responsables d’équipe et d’autres qui ont été testés positifs pour COVID-19, dans et autour des Jeux olympiques de Tokyo qui doivent s’ouvrir vendredi après avoir été retardé d’un an par la pandémie. Les organisateurs de Tokyo ont confirmé dimanche que deux athlètes séjournant dans le village olympique avaient été testés positifs. Ce sont les premiers athlètes du village à être signalés positifs.

Anne-Sophie Thilo, porte-parole de l’équipe pour la presse, a refusé de nommer la personne testée positive, mais a déclaré que la plupart de l’équipe serait à Tokyo dans les prochains jours.

« Si tout se passe bien, toute l’équipe d’athlètes et d’entraîneurs sera à Tokyo le 20 (mardi) », a déclaré Thilo à l’AP.

L’équipe olympique des réfugiés a été fortement promue par le CIO, un geste humanitaire qui a été introduit il y a cinq ans aux Jeux olympiques de Rio sous la forme d’une équipe de 10 membres. L’équipe de Tokyo doit être deux fois plus nombreuse et a fait l’objet d’une promotion, en partie pour contrer l’opposition du Japon aux Jeux olympiques et générer une certaine bonne volonté.

Le CIO n’a pas confirmé que c’était Loroupe qui avait été testé positif.

« Vous comprendrez que nous ne sommes pas en mesure de fournir des noms sans l’approbation des personnes concernées », a déclaré le CIO dans une déclaration à l’AP. « Cependant, nous pouvons confirmer que les membres de l’équipe sont en mesure de s’entraîner au Qatar, et nous examinons les prochaines étapes. Nous fournirons des informations une fois que les décisions auront été prises. «

Dans un communiqué publié plus tôt dans la semaine, le CIO a déclaré que le responsable testé positif avait été isolé par les autorités publiques qataries et était considéré comme asymptomatique.

Le gouvernement qatari n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le Qatar, un petit pays riche en énergie de la péninsule arabique de 2,8 millions d’habitants qui accueillera la Coupe du monde 2022, a signalé plus de 223 000 cas de coronavirus et près de 600 décès.

Loroupe a remporté deux fois le marathon de New York et, à la fin des années 90, elle était une force de 10 000 mètres sur la distance du marathon.

