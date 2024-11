Tegan et Sara sur le programme de pêche au chat qui les hante depuis 15 ans

32:02Tegan et Sara : Sur le programme de pêche au chat qui les hante depuis 15 ans

Depuis près de 15 ans, le duo pop canadien Tegan et Sara Quin sont aux prises avec un stratagème complexe de pêche au chat qui a commencé lorsque Tegan a découvert que son identité avait été volée en ligne.

L’imitateur (que les sœurs appellent Fake Tegan) a noué des relations virtuelles avec des dizaines de fans sur les réseaux sociaux. Ils ont également partagé en ligne les informations personnelles de Tegan et Sara, notamment des démos inédites, des photos de leurs passeports et les antécédents médicaux de leur mère.

Aujourd’hui, Tegan et Sara racontent publiquement leur histoire pour la première fois dans un nouveau documentaire, Fanatique : La pêche au chat de Tegan et Saradisponible sur Disney+ au Canada et Hulu aux États-Unis. Dans une entrevue avec Qde Tom Power, Tegan dit qu’elle regrette d’avoir réalisé le film, le décrivant comme « un peu humiliant ».

« C’est dégoûtant et embarrassant », dit-elle à propos de leur expérience avec le fandom toxique. « Dans le film, nous en parlons brièvement, mais il y avait beaucoup de fans inconditionnels qui ont créé une page de fanfiction sur l’inceste où ils ont écrit sur Sara et moi ayant une relation sexuelle l’une avec l’autre. Et puis cela éclaire les questions des journalistes. Nous sortions et faisions des interviews et les gens disaient : « Je vous ai entendu dire que vous faisiez de l’inceste sur scène. »

En train de faire FanatiqueTegan et Sara ont rencontré plusieurs des victimes qui avaient été capturées par Fake Tegan. Beaucoup d’entre eux ont admis avoir cherché des informations personnelles sur le groupe en ligne.

« Ils envoyaient un e-mail sur une page Tumblr qui était censé être moi, puis ils se faisaient piéger pour avoir une relation », explique Tegan. « Je me sens horrible pour eux, c’était une violation, mais certaines de ces victimes ont été les premières à dire : ‘Écoutez, je n’avais pas à faire ça. Je n’aurais pas dû essayer d’obtenir vos informations personnelles.' »

D’autres victimes ont refusé de croire la vérité, insistant sur le fait qu’elles parlaient en ligne au vrai Tegan. « Ils n’ont pas réussi à démêler cela », explique Tegan. « Beaucoup de ces victimes sont allées en ligne et m’ont accusé de comportement néfaste. [and] soigner les fans mineurs…. C’était difficile d’avoir ces conversations avec les gens, de leur dire : ‘Oui, tu es une victime, mais aussi, tu m’as victimisé.' »

Nous y pensons presque comme des punaises de lit numériques. Nous n’avons jamais vraiment réussi à nous débarrasser de cette personne. -Sara Quin

Bien que seule l’identité de Tegan ait été volée, Sara a également été touchée par l’arnaque, car le poisson-chat a utilisé ses informations personnelles comme « preuve » pour attirer les victimes. « Il ne s’agissait pas seulement de la vie de Tegan », dit-elle. « C’était aussi ma vie. J’étais sur la route avec Tegan plus de 200 jours par an. »

Les sœurs ont cherché des solutions pour protéger leur identité en ligne, comme changer régulièrement leurs mots de passe, créer plusieurs nouveaux comptes de messagerie et consulter un spécialiste de la sécurité, mais rien n’a fonctionné.

« Maintenant, nous vivons avec », dit Sara. « Nous y pensons presque comme des punaises de lit numériques. Nous n’avons jamais vraiment réussi à nous débarrasser de cette ou ces personnes de nos vies. »

Mais le projet complexe de pêche au chat qui hante Tegan et Sara depuis 15 ans ne leur est pas propre : cela pourrait arriver à n’importe qui, d’autant plus que le partage d’informations personnelles sur les réseaux sociaux devient de plus en plus normalisé.

« C’est vraiment bizarre à dire, mais ce qui est réconfortant, c’est que je pensais que c’était un problème de célébrité », dit Sara. « La réalité est que nous sommes tous confrontés à cela maintenant. Tout le monde prend le temps et demandez-vous si vous vous sentiriez bien avec ce que vous dites ou faites. Est-ce productif ? Quel est le résultat que vous espérez ? Chaque célébrité, chaque politicien, chaque athlète, chaque enfant de votre classe, chaque parent que vous rencontrez à l’épicerie, nous ne sommes que des êtres humains. »

