“Teflon” Mark Rutte est le Premier ministre néerlandais le plus ancien

LA HAYE, Pays-Bas (AP) – Mark Rutte est devenu mardi le Premier ministre néerlandais le plus ancien, et le leader connu par certains sous le nom de «Teflon Mark» parce que les scandales ne lui tiennent pas à cœur ne montre aucun signe de ralentissement malgré les troubles qui secouent sa nation et la popularité de son parti en baisse dans les sondages.

Rutte a été aux commandes pendant 4 311 jours, soit près de 13 ans, depuis qu’il est devenu Premier ministre en octobre 2010.

« C’est le plus beau travail du monde, un honneur incroyable. Je dois dire qu’il y a maintenant un grand nombre d’énigmes sur mon bureau, mais ces choses arrivent », a déclaré Rutte à la fin du mois dernier alors que la politique néerlandaise entrait dans ses vacances d’été.

Au premier rang de ces énigmes se trouve l’objectif du gouvernement de réduire la pollution à l’azote qui a déclenché des protestations de colère de la part des agriculteurs qui ont provoqué le chaos de la circulation ces dernières semaines en bloquant les routes et les autoroutes avec des tracteurs, en déversant des déchets, notamment du fumier et de l’amiante sur les routes et en incendiant des balles de foin.

Rutte, 55 ans, chef du Parti populaire de centre-droit pour la liberté et la démocratie, ou VVD, et chef d’une coalition de quatre partis au pouvoir, a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de célébrer le fait de devenir le Premier ministre le plus ancien, qu’il a qualifié de ” note de bas de page », et a déclaré qu’il ne serait pas dans le pays ce jour-là. Alors que son parti est en déclin dans les récents sondages, il reste le plus important dans le paysage politique néerlandais éclaté.

Cette fragmentation a aidé Rutte à accéder au pouvoir et fait partie des raisons pour lesquelles il est resté si longtemps au pouvoir – il dirige maintenant son quatrième gouvernement de coalition – a déclaré le politologue André Krouwel de la Vrije Universiteit Amsterdam.

Il a déclaré que Rutte avait remporté une lutte pour le pouvoir au sein de son propre parti à un moment où les forces traditionnelles de la politique néerlandaise – les démocrates-chrétiens et les sociaux-démocrates – étaient en déclin et le sont restés.

« Fondamentalement, il est devenu Premier ministre par défaut à cause de l’échec des autres et non à cause de ses propres réalisations – simplement parce que les autres se sont effondrés plus que le VVD », a déclaré Krouwel lors d’un entretien téléphonique.

Cela a aidé Rutte à conserver le poste le plus élevé de la politique néerlandaise malgré les crises dévastatrices au cours de la douzaine d’années où il a été au pouvoir, en particulier un scandale impliquant des milliers de jeunes familles plongées dans l’endettement et le désespoir après avoir été accusées à tort de fraude aux allocations familiales. La troisième coalition de Rutte a démissionné à cause du scandale. Mais il a rebondi pour mener le VVD à la victoire lors d’élections générales quelques semaines plus tard en mars 2021.

Il est considéré dans certains milieux comme trop habile et a été accusé au Parlement de mentir aux législateurs, mais en même temps, il est considéré comme un leader efficace qui peut faire bouger les choses, a déclaré Krouwel.

“Ces deux éléments … – et je pense qu’ils sont tous les deux vrais – font de lui, je pense, un joueur difficile à battre”, a-t-il déclaré.

Maintenant, il a éclipsé le précédent record de longévité de 4 310 jours au pouvoir établi par Ruud Lubbers, un chrétien-démocrate qui a dirigé les Pays-Bas du 4 novembre 1982 au 22 août 1994. Rutte est le deuxième dirigeant élu le plus ancien du Union européenne de 27 nations, derrière seulement le Hongrois Viktor Orban.

Rutte a coopté des partis de tout l’éventail politique dans ses quatre coalitions qui vont d’une coalition minoritaire qui a été soutenue par le soutien du législateur anti-islam Geert Wilders qui a pris ses fonctions le 14 octobre 2010, à son actuelle administration quadripartite. .

En tant que l’un des dirigeants les plus anciens de l’UE, Rutte est considéré comme un médiateur en coulisses lors des sommets des dirigeants à Bruxelles, mais il entretient également depuis longtemps des relations plus tendues avec les dirigeants d’Europe du Sud et de l’Est qui le considèrent comme la figure de proue de un groupe de nations « frugales » qui insistent sur des règles budgétaires strictes.

Rutte a fait face à de nombreuses crises pendant son mandat, allant de la destruction en 2014 du vol MH17 de Malaysia Airlines au-dessus de l’est de l’Ukraine qui a tué les 298 personnes à bord – dont beaucoup de ressortissants néerlandais – à la pandémie de COVID-19.

Et il n’est pas encore prêt à s’arrêter.

« Pour moi, le facteur décisif est : Ai-je les idées, l’énergie ? Est-ce que j’ai l’eau à la bouche le vendredi matin quand la réunion du Cabinet commence à commencer à résoudre les problèmes ? Tant que j’ai ça, j’aimerais continuer », a-t-il déclaré.

Mike Corder, Associated Press