Deux hommes qui se sont noyés en essayant de sauver leurs enfants d’un courant dangereux auraient peut-être été sauvés plus tôt, mais les spectateurs n’ont pu obtenir aucune réception pour appeler à l’aide.

Richard Capbagan et Denny Jade Caballa ont été tirés des eaux déchaînées de Teewah Beach, au nord de Noosa sur la Sunshine Coast, samedi après-midi.

Ils ne pouvaient pas être rétablis.

Thygan, le fils de neuf ans de M. Caballa, qu’ils essayaient de sauver d’une déchirure, a été transporté à l’hôpital par précaution, mais a ensuite été libéré.

La région éloignée est connue pour son manque d’accueil et est isolée de tout service d’urgence à proximité, ce qui la rend d’autant plus dangereuse.

Associée à de fortes marées et à des courants imprévisibles, Teewah Beach est considérée comme un endroit particulièrement périlleux pour les campeurs.

Richard Capbagan et Denny Jade Caballa (photographiés ensemble) se sont noyés à Teewah Beach près de Noosa samedi

Mais la popularité de la région est à la hausse et le conseil local a dû isoler plusieurs zones de la plage en raison de l’augmentation des chutes de pierres et des falaises de sable instables.

La communauté locale demande maintenant que davantage soit fait pour avertir les touristes des conditions dangereuses dans la région éloignée.

M. Capbagan et M. Caballa font partie des quatre personnes à mourir sur le tronçon de plage cette année.

La réception du téléphone portable est interrompue à l’approche de la plage et, dans de très rares cas, une personne peut être en mesure d’attraper un bar de réception au bord de l’eau.

Mais dans chacune des tragédies qui se sont produites, les spectateurs ont eu du mal à alerter les autorités.

En octobre, le corps d’un homme a été retiré de l’eau près de l’île Double Point.

La famille de Denny Cabala (photo) a mis en place un GoFundMe pour collecter des fonds après sa mort

Quelques mois plus tôt en août, un homme de 18 ans avait été tué lors du roulage d’une transmission intégrale et il a été expulsé de la voiture.

Les spectateurs ont été obligés de faire les cent pas sur les dunes de sable pour trouver un morceau de réception téléphonique pour appeler à l’aide.

Les premiers intervenants ne sont arrivés que quelques heures après le crash initial.

De même, les premiers intervenants ne sont arrivés à la tragédie de ce week-end que plus d’une heure après que les deux hommes aient été tirés à terre.

Le pilote de Tyreece (photo) est décédé lorsque le véhicule à quatre roues motrices dans lequel il voyageait s’est écrasé

Les habitants disent que c’est un fait bien connu qu’un téléphone satellite ou une radio marine est nécessaire dans la région.

Mais les touristes qui viennent visiter ne se rendent généralement pas compte qu’ils seront bloqués s’ils ont besoin d’aide, et 000 ou 112 lignes ne fonctionnent pas toutes les deux sur le sable.

Les deux familles campaient sur la plage quand elles ont remarqué que trois de leurs enfants avaient été emportés dans une déchirure alors que des courants dangereux se levaient.

Eux aussi ont été emportés vers la mer et ont eu du mal à se maintenir à flot alors que le courant les entraînait.

Deux des enfants sont rentrés seuls à terre, alors que les épouses des hommes, Cherry Apple Caballa et Sheri Lyn Capbagan, criaient à l’aide sur la rive.

Brock Harris, 23 ans, campait sur le site populaire et préparait son équipement prêt à rentrer à la maison lorsqu’il a remarqué l’agitation.

Le jeune homme de 23 ans a couru dans les eaux et a réussi à ramener l’un des pères au rivage et a commencé à pratiquer la RCR pour le faire revivre.

M. Harris s’est fracturé le poignet dans le processus, avant de repérer le deuxième homme dans les vagues.

Brock Harris (photographié avec sa femme Allanah), 23 ans, a nagé dans des vagues déchaînées à Teewah Beach, au nord de Noosa sur la Sunshine Coast, pour aider un groupe de nageurs pris dans une déchirure

Sa femme enceinte Allanah a quant à elle tenté désespérément de trouver un accueil le long du rivage pour appeler les services d’urgence.

Elle a dit qu’il avait fallu plus d’une heure avant que la première personne ne puisse arriver et que d’autres équipages se présentaient encore dans les heures qui suivaient.

Alors que son mari pataugeait dans l’eau à la recherche de la deuxième victime, Mme Harris, qui est enceinte de cinq mois, a réalisé qu’il perdait rapidement de l’énergie.

Elle l’a suivi jusqu’au bout avec une planche de bodyboard qu’il attribue aussi pour lui avoir sauvé la vie.

« Le deuxième type, je ne pensais pas que je revenais », a-t-il déclaré au Courier Mail.

Finalement, M. Harris et d’autres bons samaritains l’ont retrouvé et ont pu le ramener au rivage. M. Harris a révélé plus tard que c’était la pire déchirure qu’il ait jamais vue.

Les deux pères sont tombés sur des vagues dangereuses à Teewah Beach pour sauver leurs propres enfants d’une déchirure

Une fois que les hommes sont revenus au rivage, il a sauté en arrière une troisième fois pour sauver le garçon de neuf ans, qui était coincé dans l’eau jusqu’aux épaules et ne pouvait pas retourner au rivage.

Aaron Purchase, de Surf Life Saving Queensland, a déclaré à ABC qu’il était « trop tard » au moment où les services d’urgence sont enfin arrivés.

Mais il a dit que cela n’aurait probablement pas fait de différence dans ces circonstances, étant donné la condition des deux hommes lorsqu’ils ont été traînés vers le rivage.

« Malheureusement, en raison du temps qu’il faut pour y arriver, au moment où les gars sont arrivés, ils ne pouvaient pas faire grand chose d’autre que d’aider la police et les ambulanciers qui étaient sur les lieux et de fournir un soutien aux familles là où ils le pouvaient, ‘ il a dit.

« Donc, si vous allez dans une zone qui n’a pas de communication, c’est quelque chose auquel vous devez réfléchir et avoir un plan en place pour savoir comment obtenir de l’aide si vous en avez besoin. »