Teensy, l’ordinateur Raspberry Pi 5 à 60 $ devient plus gros PC Brawn

Le Framboise Pi 5une nouvelle version d’une petite machine appréciée des amateurs, des créateurs et de tous ceux qui ont besoin d’un ordinateur pour leurs projets, arrivera en octobre avec un processeur plus rapide et une meilleure connectivité.

Les machines Raspberry Pi sont petites – de la taille d’une carte de crédit, bien que plus épaisses – et peu coûteuses, coûtant 60 $ pour un modèle avec 4 Go de mémoire et 80 $ pour 8 Go. Bien que vous puissiez en acheter un avec un boîtier optionnel de 10 $, ils sont délibérément proposés sous forme de circuit imprimé nu parsemé de composants électroniques.

Cela peut être intimidant pour les personnes habituées aux ordinateurs portables et aux smartphones au packaging élégant, mais c’est un choix délibéré pour les bricoleurs qui aiment les machines Raspberry Pi pour des projets comme un voiture Lego télécommandéeun fil-piège laserun machine de didacticiel de programmation Webun Lumière d’ambiance alimentée par l’IA qui change de couleur en fonction de l’expression de votre visage, ou d’un simulateur d’automate cellulaire basé sur Le jeu de la vie de Conway. Beaucoup de ces projets reposent sur la connexion facile d’écrans, de modems cellulaires, de haut-parleurs ou d’autres « HAT » Raspberry Pi. Soit dit en passant, cela signifie « matériel attaché en haut ». Pour cela, le circuit imprimé nu est un avantage.

Les machines ne conviennent pas à tout le monde. Mais ils constituent un moyen peu coûteux d’apprendre la technologie informatique, c’est pourquoi vous les verrez dans les programmes d’enseignement STEM essayant d’encourager les étudiants à se salir les mains.

Le processeur quadricœur Arm Broadcom qui sert de cerveau au Raspberry Pi 5 est deux à trois fois plus rapide que celui du Raspberry Pi 4, le prédécesseur de l’appareil âgé de 4 ans, selon la fondation qui conçoit les machines. Bien que le nouveau modèle nécessite beaucoup moins d’énergie pour exécuter une tâche donnée, il offre également des performances de pointe plus élevées, ce qui signifie qu’il peut consommer jusqu’à 12 watts d’énergie, contre 8 W pour le Raspberry Pi 4. C’est l’une des raisons pour lesquelles le boîtier Raspberry Pi 5 en option comprend un ventilateur de refroidissement.

Le nouveau modèle bénéficie également de performances d’entrée-sortie (E/S) doublées, grâce à un nouveau processeur. C’est la première fois que l’équipe Raspberry Pi conçoit elle-même un processeur. L’un de ses avantages est un connecteur PCIe dédié qui vous permet de brancher des périphériques tels que des périphériques de stockage NVMe rapides.

Les appareils peuvent également désormais gérer deux écrans 4K fonctionnant à une fréquence de rafraîchissement de 60 images par seconde, grâce à deux ports HDMI. Quatre ports de données USB sont également présents à bord – hélas, l’ancienne forme rectangulaire USB-A, et non les nouveaux ports USB-C qui se sont répandus dans presque tous les autres coins du monde de l’électronique.

Les appareils Raspberry Pi peuvent exécuter Windows 11mais le logiciel de système d’exploitation le plus courant est une version de Debian Linux appelée Système d’exploitation Raspberry Pi.