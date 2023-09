Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutant Mayhem : dates de sortie en streaming, VOD et DVD

Le redémarrage de la franchise Mutant Ninja Turtles a fait ses débuts dans les cinémas début août 2023. Même si Barbie et Oppenheimer régnaient toujours en maître dans les cinémas, les reptiles se sont plutôt bien battus. L’animation a brillamment marché au box-office, rapportant la somme magique de 100 millions de dollars aux États-Unis à la fin du mois d’août.

Le succès d’un film à relativement petit budget peut surprendre. Cependant, le film d’animation a rencontré une tempête auprès des critiques et du public. L’histoire d’origine des frères tortues est drôle et intelligente, traitant du thème de l’acceptation dans un monde pas si convivial. De plus, les cinéastes ont combiné l’animation 2D avec une esthétique de cadre de bande dessinée, donnant au conte un aspect frais et original.

Vous ne pouvez plus regarder Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutant Mayhem au cinéma, mais tout n’est pas perdu. Découvrez où vous pouvez diffuser cette animation réconfortante.

Quand Teenage Mutant Ninja Turtles sortira-t-il en streaming ?

Nous avons une excellente nouvelle pour tous les fans des frères guerriers. Si vous avez raté leurs nouvelles aventures au cinéma, alors vous pouvez les regarder dès maintenant sur Paramount+.

Combien coûte un abonnement Paramount+ ?

Aux États-Unis, vous pouvez choisir parmi deux forfaits Paramount+ :

Paramount+ Essentiel – Un abonnement financé par la publicité coûte 5,99 $ par mois ou 59,99 $ par an.

– Un abonnement financé par la publicité coûte 5,99 $ par mois ou 59,99 $ par an. Paramount+ avec SHOWTIME – Un abonnement sans publicité coûte 11,99 $ par mois ou 119,99 $ par an. Le package donne accès aux séries Showtime et les rend disponibles pour télécharger les émissions.

Au Royaume-Uni, l’accès à Paramount+ coûte 6,99 £ par mois ou 69,90 £ par an. Cependant, si vous êtes un utilisateur de Sky Cinema, vous pouvez vous connecter gratuitement à Paramount+ dans le cadre de Sky Q, Sky Glass ou Sky Stream. Vous pouvez également accéder à la bibliothèque du service via Prime Video.

Gardez à l’esprit que Paramount+ propose un essai gratuit de sept jours.

Quand Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutant Mayhem sortira-t-il en VOD ?

Le dernier film Teenage Mutant Ninja Turtles est également disponible à l’achat et à la location sur les services VOD aux États-Unis. Malheureusement, il n’est pas encore disponible au Royaume-Uni – mais nous imaginons qu’il le sera cet automne.

Voici où vous pouvez regarder le film en numérique aux États-Unis :

Quand Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutant Mayhem sortira-t-il sur DVD/Blu-ray ?

Le film n’est pas encore disponible en DVD/Blu-ray. Cependant, étant donné qu’il est désormais disponible sur Paramount+ et en VOD aux États-Unis, nous nous attendons à ce qu’il arrive vers octobre/novembre 2023. Lorsque nous en saurons plus, nous mettrons à jour cet article.

