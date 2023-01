‘Teen Wolf’ Boss sur le futur post-film de Stiles et Lydia (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : MTV/Everett Collection

Après l’ultime combustion lente pendant Teen Wolf course originale, Stiles et Lydia ont finalement eu leur bonheur pour toujours. Dans Teen Wolf : le film, Stydia était fini. Lydia a révélé qu’elle avait rompu avec Stiles après avoir rêvé d’un accident de voiture. Ils étaient tous les deux dans la voiture, mais Stiles ne respirait pas.

Le rêve continuait à se produire, et elle ne pouvait pas dire si c’était juste un rêve ou peut-être une prémonition. “Si je n’étais jamais dans la voiture avec lui, il n’y aurait pas d’accident, il n’aurait pas à mourir”, a-t-elle expliqué pourquoi elle l’a quitté. HollywoodLa Vie demandé Teen Wolf créateur Jeff Davis dans notre interview EXCLUSIVE sur le sort de Stiles et Lydia maintenant que l’avenir semble meilleur pour Lydia.

« Ah, je ne sais pas. Je n’aime pas trop planifier à l’avance, alors nous verrons », a déclaré Jeff. “Nous verrons comment ce film se déroulera s’il y a d’autres histoires à raconter.”

Holland Roden est revenu comme Lydia Martin dans Teen Wolf : le filmmais Dylan O’Brien n’a pas fait d’apparition dans le film Paramount+. Le film a abordé son absence à travers Lydia.

Jeff a révélé que l’équipe de rédaction avait “beaucoup d’idées” pour Stiles si Dylan avait décidé de revenir pour le film. « Vous avez un ciel bleu au début, vous savez. Vous pensez, d’accord, quelles sont toutes les possibilités? Et puis la réalité fait obstacle à cela, et puis vous vous asseyez et dites, d’accord, eh bien, si ce sont les pièces que nous avons sur le plateau, à quel jeu allons-nous jouer ? Je me souviens juste de l’avoir écrit et d’avoir pensé, Dieu merci, personne d’autre n’est revenu. J’ai trop de personnages comme ça », a-t-il déclaré.

Depuis Teen Wolf : le film avait un lien direct avec Teen Wolf saison 3, Void Stiles serait-il revenu si Dylan était apparu dans le film ? “Bonne question. Très probablement, je dirais non. Je doute que j’aurais voulu revoir ce personnage à nouveau parce qu’il était si bon dans la première itération », a déclaré Jeff. HollywoodLa Vie. Teen Wolf : le film est désormais disponible sur Paramount+.

