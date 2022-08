Teen Stars Coco Gauff et Emma Raducanu saluent Serena Williams comme source d’inspiration

Les stars adolescentes Coco Gauff et Emma Raducanu ont salué mardi Serena Williams comme une source d’inspiration et une légende du tennis qui change la donne, quelques heures après que le champion du Grand Chelem à 23 reprises a révélé ses plans de retraite imminents.

La numéro 11 mondiale Gauff, inspirée à jouer au tennis par Williams, a déclaré qu’elle était choquée de l’entendre dire que le “compte à rebours a commencé” avant le départ d’une icône qui peut motiver une autre génération de superstars.

“L’héritage qu’elle a laissé tout au long de sa carrière de tennis est quelque chose que je ne pense pas qu’un autre joueur puisse toucher”, a déclaré Gauff. « C’est quelque chose qui peut inspirer de nombreuses autres générations.

“J’ai grandi en la regardant – c’est la raison pour laquelle je joue au tennis.”

Williams est devenue une icône afro-américaine dans un sport majoritairement blanc, tout comme Gauff commence à le faire avec deux titres à 19 ans, et Gauff a rappelé aux fans que Williams est loin de disparaître même si ses jours dans le tennis de compétition touchent à leur fin à l’âge. 40.

“Je veux dire, elle n’est pas morte, mais les gens en parlent comme si elle était en train de mourir”, a déclaré Gauff. “Elle est juste en train de passer à des choses différentes.”

Gauff a pris la parole après avoir atteint le deuxième tour du WTA Toronto Masters avec une victoire 6-1, 6-3 sur sa compatriote Madison Brengle.

Le champion en titre de l’US Open, Raducanu, a admiré la façon dont la vitesse, la puissance et la détermination de Williams ont changé le tennis.

“Elle a définitivement changé le jeu”, a déclaré Raducanu. «Pour dominer à ce point, il n’y a pas vraiment eu quelqu’un qui a dominé comme elle dans le football féminin. Elle a beaucoup changé le jeu à cet égard.

La star britannique de 19 ans s’est également émerveillée de la durée pendant laquelle Williams est restée une force dans le sport depuis son premier titre du Grand Chelem à l’US Open 1999 jusqu’à son plus récent à l’Open d’Australie 2017, suivi de voyages à l’US Open et Finales de Wimbledon en 2018 et 2019.

« C’est incroyable sa carrière. Elle a tant accompli », a déclaré Raducanu. «Et la voir dans ce swing américain est vraiment inspirant. Elle continue de jouer parce qu’elle aime évidemment le jeu.

“Cette longévité d’une carrière est quelque chose que beaucoup de joueurs, moi en particulier, aspirent à atteindre.”

Après avoir regardé Williams et sa sœur Venus en grandissant, Gauff a déclaré qu’elle rêvait d’être tirée contre son idole la semaine prochaine à Cincinnati ou à l’US Open.

“Je suis un peu triste parce que j’ai toujours voulu la jouer”, a déclaré Gauff à propos de Serena. “J’espère donc que mon match nul à Cincinnati ou à l’US Open ou même ici pourra fonctionner pour que nous puissions nous affronter. Ce n’est qu’un de mes objectifs.

Gauff a réalisé que la retraite de Serena marquerait la fin d’une époque, celle qu’elle a dominée depuis cette couronne de l’US Open de 1999.

“Je savais que ça finirait par arriver”, a déclaré Gauff. “Je ne savais pas si ça allait être cet US Open ou le suivant. Ce n’est pas vraiment une nouvelle choquante mais presque choquante… elle joue depuis toujours, toute ma vie.

