La star de TEEN Mom, Maci Bookout, a jeté de l’ombre sur l’ex Ryan Edwards en «aimant» un tweet sur «les beaux-parents nettoyant les dégâts» après leur énorme combat de retrouvailles.

Maci son mari Taylor McKinney a parlé de la protection de son beau-fils Bentley, l’appelant «notre fils» pendant la Adolescent maman og spectacle de réunion.

Instagram / @macideshanebookout

Taylor a appelé Bentley son fils lors du récent spectacle de retrouvailles enflammées[/caption]

Twitter

Suite à une série de sous-weets et de messages cryptiques, Maci, 29 ans, a ajouté plus de carburant au feu en «aimant» un tweet sur les beaux-parents.

La chanteuse Sarah Lenore a pris le temps de sa journée pour envoyer un message public à la star de télé-réalité sur Twitter.

Elle a écrit: @MaciBookout Salut, je tweet rarement. S’il vous plaît laissez Taylor savoir – en tant que belle-mère, je l’apprécie et je peux comprendre tout ce qu’il a dit dans le dernier épisode.

«Le monde ne sait pas ce que vous traversez derrière des portes closes, surtout. en tant que beaux-parents nettoyant les dégâts. Merci de vous être levé. «

Instagram

Maci a aimé le tweet sur le « nettoyage des dégâts » des beaux-parents[/caption]

Instagram

Ryan a deux enfants avec sa femme Mackenzie[/caption]

Maci a rapidement aimé le tweet, ce qui laisse entendre qu’elle était d’accord avec Sarah sur le fait que «les beaux-parents nettoient les dégâts».

Bentley, 12 ans, est Maci fils avec ex Ryan Edwards mais le préadolescent et son père ont une relation difficile.

Taylor a été félicité par les fans pour son amour pour son beau-fils qui vit avec lui et sa mère Maci.

Au cours de la récente Adolescent maman og spectacle de réunion Taylor a défendu le joueur de 12 ans tout en affrontant Ryan Edwards ‘ parents Larry et Jen.

Instagram

Bentley vit avec sa mère et son beau-père[/caption]

Pendant les retrouvailles, Taylor a déclaré: «Bentley est en train de devenir un jeune homme. Je pense qu’il a montré aux Edwards qu’il avait trouvé sa voix. Il peut penser par lui-même.

Il a dit de Ryan: «Vous avez vu le clip. Il s’est assis là et a appelé ma femme b *** h. Au cours des saisons passées, les choses qu’il a faites à Bentley, se moquant de lui, se moquant de lui, l’appelant un bébé qui pleure. Trop c’est trop. Grandis et sois un homme. Ne sois pas un lâche. Viens t’asseoir ici et asseyez-vous sur le canapé avec nous.

Il a dit que Ryan ne leur parlera pas parce que Maci est un «déclencheur» de sa sobriété.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils pensaient que Ryan était sobre maintenant, Taylor a répondu: «Non, je ne le fais pas. Telle est notre opinion.

«C’est basé sur le moment où il se présente à quelque chose ou lorsque vous le voyez assis là dans une scène et qu’il n’arrive pas à garder les yeux ouverts. Ce n’est pas un endroit où je me sens en sécurité pour envoyer notre fils avec ce type.

MTV

Taylor a réagi à l’émission de réunion en défendant son « fils »[/caption]

MTV

Les parents de Ryan sont allés à sa place après que la star des OG ait déclaré qu’il ne pouvait pas être dans la même pièce que Maci[/caption]





Alors que les fans inondaient Twitter pour féliciter Taylor d’avoir défendu Bentley, Maci a montré son appréciation en aimant les tweets.

Un article qu’elle a aimé lire: «J’ai un nouvel amour et une nouvelle appréciation pour Taylor qui défend Bentley et l’appelle« notre fils ».»

Un autre a écrit: «Écoutez, Taylor n’est pas venu jouer avec vous! Je savais que c’était un vrai mais quand il a dit «NOTRE FILS», je lui faisais une standing ovation! C’EST UN HOMME.

Un troisième a posté: «Merde! Taylor n’est même pas allumé pendant 30 secondes et il me donne une telle vie en protégeant sa femme et son FILS.

Après les retrouvailles explosives, montrez toute la famille Edwards a été viré de Teen Mom OG.