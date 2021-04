MACI Bookout a applaudi son ex Ryan Edwards après l’avoir traitée de «punk b *** h», alors qu’elle menaçait de «révéler la VÉRITÉ» à son sujet.

le Adolescent maman og La star a tenu bon après que Ryan l’ait claquée elle et son mari après le spectacle de réunion de la première partie.

MTV

Maci a applaudi Ryan Edwards[/caption]

Instagram

Maci, 29 ans, a parlé à Maman ado parle maintenant aujourd’hui à propos de son opinion envers son ex après que le père de trois enfants ait parlé de la mère faisant des choses pour «attirer l’attention».

«Si Ryan a parlé au thérapeute autant qu’il a parlé aux tabloïds au cours des quelques mois; il pourrait en fait avoir une relation avec Bentley », rôtit-elle.

Dans un entretien exclusif avec The Sun, Ryan, 33 ans, a déclaré: «Je pense que Taylor est une salope punk.

«Les gens font cela parce qu’ils se sentent incompétents, menacés ou moins que ce qui le fait ressentir. Il pourrait être comme mon enfant d’un an qui fait des trucs comme ça pour attirer l’attention.

Instagram

Maci a suggéré à son ex d’essayer la « thérapie » après l’avoir traitée de « punk b *** h »[/caption]

La réclamation de la star de télé-réalité fait suite à la spéciale de retrouvailles explosives, où le mari de Maci Taylor McKinney est parti à propos du bébé papa de sa femme, en disant: «Je pense que chaque semaine, lorsque vous regardez un nouvel épisode, vous pensez que Ryan ne peut pas être plus bête que lui, et il vous prouvera le contraire la semaine prochaine.

« Je veux dire que ce type peut vraiment vous montrer à quel point il est vraiment gros. »

Après les retrouvailles, Ryan, sa femme Mackenzie et ses parents Jen et Larry ont tous été renvoyés du réseau.

La star de MTV de longue date a déclaré que sa libération était une «bénédiction déguisée».

MTV

Taylor a eu une altercation avec les parents de Ryan[/caption]

MTV

La famille a été renvoyée de MTV peu de temps après[/caption]

«Nous sommes tellement heureux de ne plus le faire. C’est le plus heureux que j’ai été depuis avant de commencer à prendre des analgésiques », a-t-il expliqué.

«Cela me rend vraiment heureux de voir ma femme si heureuse, donc je ne pouvais pas demander beaucoup plus.

«Mackenzie fait son truc avec son entreprise et je lance ma propre entreprise de fabrication en construisant des voitures de course hors route et en les pilotant également», a-t-il poursuivi.

Ryan avait déjà dit au Sun que Maci a fait licencier la famille pour «représailles» suite à la rencontre lors de la spéciale.

Instagram

Ryan a déclaré à quel point il était « heureux » après son licenciement[/caption]

Instagram

Il a affirmé qu’il avait des « preuves » pour l’aider à obtenir la garde de Bentley[/caption]

La personnalité de la télévision a également révélé qu’il avait des «preuves» qui l’aideraient à conserver la garde de leur fils Bentley, 12 ans.

«J’ai collecté suffisamment d’informations sur des vidéos et des images pour pouvoir avoir Bentley à tout moment.

«Je n’essaie pas de bouleverser le monde de Bentley, alors j’essaie de trouver un moyen de le faire», a-t-il déclaré au Sun, bien qu’il n’ait pas transmis les preuves qu’il maintenait.

En octobre, le père de Ryan, Larry, s’est également entretenu avec The Sun, affirmant que leur côté de la famille était « Non autorisé » à voir Bentley, et ils «ne l’ont pas beaucoup vu».

MTV

Jen et Larry sont mécontents du temps qu’ils passent avec leur petit-fils[/caption]

MTV

Ryan et Maci n’ont pas de relation de coparentalité cohérente[/caption]

Il a précédemment parlé de la situation de coparentalité de Maci et de son fils, révélant: «Leur relation ne va pas bien. Ce n’est pas mieux. Quelque chose est apparu qu’elle voulait et dont elle avait besoin.

«Ryan n’allait pas se conformer à tout ce qu’elle veut et a besoin et nous avons été fermés.

«Bentley en ce moment, nous ne pouvons même pas le voir, ils ne sont même pas autorisés à le voir. C’est comme ça. »





Au cours de la dernière saison de Teen Mom, Bentley a déclaré qu’il n’avait aucune envie de rendre visite à son père jusqu’à ce qu’il a accepté d’aller en thérapie avec lui.

Ryan a rejeté l’idée et a plus tard accusé Maci d’être le coupable.