Teen Mom Maci Bookout et son mari Taylor McKinney abandonnent 339 000 $ sur une immense propriété de 48 acres au Tennessee

TEEN Mom Maci Bookout et son mari, Taylor McKinney, ont perdu 339 000 $ sur une immense propriété de 48 acres dans le Tennessee.

Le Soleil peut révéler en exclusivité Maci, 29 ans, et Taylor, 32 ans, ont acheté 48 acres de terrain pour 339 000 $ à Cleveland, Tennessee, le 22 mars 2021.

Selon les sites immobiliers, la propriété est décrite comme «un cadre champêtre serein qui offre juste ce qu’il faut d’intimité tout en étant pratique pour la ville.

“Cette retraite à la campagne offre une faune abondante et beaucoup d’intimité.”

Les sites Web exhortent les acheteurs à «construire la maison de leurs rêves» sur le terrain.

Maci et Taylor vivent actuellement dans un manoir Tennessee de 4 chambres et 4 salles de bain, situé à seulement quelques minutes du terrain, avec leurs enfants Bentley, 12 ans, Jayde, 6 ans et Maverick, 5 ans.

La maison de 3 558 pieds carrés, construite en 2007, comprend des plafonds cathédrale, deux étages de fenêtres, un foyer, un garage pour quatre voitures et plus.

La cuisine, dans laquelle Maci a filmé pour Teen Mom OG, comprend des comptoirs et un îlot en granit, ainsi qu’un évier et des appareils électroménagers en acier inoxydable.

Les escaliers et la cheminée ont des pierres empilées.

La cour arrière a une immense piscine creusée

La maison se trouve sur une propriété de 6,87 acres.

En plus de Teen Mom OG, Maci et son mari possèdent une entreprise de vêtements TTM Lifestyle.

Maci n’est pas la première star de Teen Mom à acheter un terrain.

L’ancienne star de Teen Mom 2 Chelsea Houska a construit un 418 000 $ ferme de rêve dans le Dakota du Sud.

Elle partage la maison avec son mari, Cole DeBoer, et leurs quatre enfants.

Kailyn Lowry de Teen Mom 2 acheté 4,29 acres de terrain à Hartly, Delaware pour 99 000 $ le 3 mars 2021.

La star de MTV a révélé en décembre qu’elle « sous contrat pour un terrain » et envisage de construire la maison de ses rêves.

Elle a révélé sur son podcast Coffee Convos avec la co-star Lindsie Chrisley : « Nous irons à l’établissement le mois prochain. Je suis super, super, super excité à ce sujet.

«Je ne sais pas exactement quand nous allons innover, uniquement parce que je suppose à cause de Covid… Donc, j’aurai le terrain de toute façon. Je ne fais pas de terrain dans un développement. Il n’y a pas de lien de constructeur.

« C’est comme la terre en elle-même. J’espère innover au début de 2021. Mais nous verrons. Je suppose que cela dépend de la banque.





La maman de quatre suite de son « énorme étape: « J’ai pu acheter et vendre des maisons, je n’aurais jamais pensé être ici. C’est très important pour moi, mais je veux aussi être sensible à ce que les autres vivent. Mais ça ne me dérange certainement pas d’attendre. Donc, si cela signifie que je ne peux pas construire en 2021, j’ai mon terrain.

Kail a informé les fans du processus de construction de la maison, car elle a publié trois photos d’options extérieures possibles de la maison et a demandé aux abonnés leur avis.

Elle a légendé trois photos : « J’ai des rendus 3D en couleur et je n’arrive pas à me décider ! Quel extérieur préférez-vous ?! »