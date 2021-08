Les fans de TEEN Mom OG ont accusé la star de la série Maci Bookout d’avoir l’air » méconnaissable » dans un selfie » photoshopé » avec ses enfants Jayde, six ans, et Maverick, cinq ans.

Ce n’est pas la première fois que la mère de trois enfants est critiquée pour ne pas paraître naturelle dans ses messages.

Maci a partagé un adorable cliché avec Jade et Maverick sous-titré: « Je ne peux pas croire que mes beaux bébés sauvages seront LES DEUX à l’école primaire la semaine prochaine! #dontblink #mrmaverick #missjaydecarter. »

Les abonnés ont commenté la photo écrite sur le Reddit TeenMomOGandTeenMom2 : « Je n’ai même pas reconnu Maci. »

Un autre a partagé: « Le vieux visage de RIP Maci et sa réalité. Comme si elle ne pouvait pas penser que ça lui ressemblait ?

D’autres ont noté: « Maci se face si fort qu’elle ressemble à un mauvais meme de tatouage. »

Certains se sont demandé : « Est-ce que Maci ne sait pas que nous savons à quoi elle ressemble ?

Un autre a considéré : « Je me demande toujours si elle utilise UNIQUEMENT beaucoup de filtres, ou si elle a plongé dans le monde de la chirurgie plastique/du remplissage/du Botox. »

Un Redditor a écrit: « Si elle n’arrête pas avec ce filtre, c’est le taureau ** t. »

De retour en juin Maman ado les fans ont affirmé que Maci avait «trop Botox et filler’ dans une nouvelle photo de famille avec son mari, Taylor McKinney, et leurs enfants lors d’un match de baseball de la Ligue mineure de Chattanooga Lookouts.

Les critiques ont profité des commentaires pour dénoncer l’apparence de la star de MTV, affirmant qu’elle avait « trop ​​de botox et de charges ».

Maci a légendé la photo : « L’une de nos façons préférées de passer une soirée en famille ! Nous aimons nos chattlookouts.

Quand Maci a posté un cliché avec son fils, Maverick, en l’honneur de son cinquième anniversaire ce mois-là, les fans l’ont critiquée pour avoir utilisé un filtre

Les abonnés ont rapidement déchiré le message de Maci, l’accusant d’avoir utilisé un filtre sur la photo, comme l’un d’eux a commenté: « Fortement filtré ».

Un autre a déclaré: « Tu lui coupes la moitié du visage et tu as un filtre sur lui lol Jésus. »





Les fans ont récemment félicité le mari de Maci, Taylor McKinney, pour avoir tenu tête à son ex Ryan Edwards, sa femme Mackenzie et ses parents, Jen et Larry.

Après une bagarre explosive lors des retrouvailles de l’émission, toute la famille Edwards a été supprimée de la série.

Alors qu’ils se disputaient la parentalité de Ryan avec leur fils Bentley, 12 ans, Larry et Taylor se sont affrontés, se préparant à passer physiquement sur la question.

En juin, les fans de Teen Mom ont affirmé que Maci avait «trop de Botox et de remplissage» dans une nouvelle photo de famille avec son mari, Taylor McKinney, et leurs enfants[/caption]

Les critiques ont profité des commentaires pour dénoncer l’apparence de la star de MTV affirmant qu’elle avait «trop de botox et de charges»[/caption]