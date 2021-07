Teen Mom Lexi Tatman, 21 ans, montre des courbes dans un bikini string alors que le fiancé Kyler Lopez écrit « Je veux toucher tes fesses! »

TEEN Mom Lexi Tatman, 21 ans, a montré ses courbes alors qu’elle portait un bikini string alors que le fiancé Kyler Lopez a écrit: « Je veux toucher tes fesses! »

Lexi a pris à Instagram et a dit à ses partisans de « faire le tour » avec elle.

Instagram @lexi_actually

Lexi aimait son « bronzage incroyable »[/caption]

Instagram @lexi_actually

Lexi a posé dans un bikini string[/caption]

Dans le premier cliché, la star de Young and Pregnant a posé dans un maillot de bain léopard sexy alors qu’elle enroulait ses bras autour d’un grand arbre.

Dans le deuxième cliché, le Maman ado La star s’amusait en pataugeant dans une piscine.

Dans le troisième cliché, la star de télé-réalité a taquiné son « bronzage incroyable » alors qu’elle posait à nouveau à côté du grand arbre.

le MTV La star a partagé une citation de Fear and Loathing de Hunter S. Thompson à Las Vegas : « Achetez le billet. Faites le trajet.

Instagram @lexi_actually

Kyle voulait « toucher les fesses »[/caption]

Instagram @lexi_actually

Lexi a posé depuis une piscine[/caption]

Dans les trois clichés, Lexi a une tache blanche sur le côté de son bras.

Le fiancé Kyler Lopez a sauté sur la section des commentaires pour louer le butin de Lex.

Kyle a écrit : « J’ai tellement envie d’y toucher. Je fais vraiment. Je veux toucher les fesses.

Instagram / Lexi Tatman

Lexi a connu des règles « anormalement douloureuses »[/caption]

Lexi semblait avoir guéri d’elle règles « anormalement douloureuses ».

En mai, la personnalité de la télévision a informé ses fans de l’hôpital et a révélé qu’elle avait « peur » de la procédure.

Alors qu’elle portait une blouse d’hôpital, Lexi a expliqué : « En portant une blouse d’hôpital, elle a expliqué : « Aujourd’hui, j’ai subi ma première opération ! J’irai droit au but pour ceux qui sont juste curieux, il s’agissait d’une chirurgie exploratoire pour aider à mieux comprendre pourquoi j’ai des règles douloureuses.

Instagram @lexi_actually

Lexi a montré ses cicatrices de chirurgie en posant avec Kyler[/caption]

« C’est aussi votre signe pour obtenir un chèque. Vous vous demandez peut-être pourquoi je partage, les règles font mal à coup sûr, mais parfois la douleur est anormale.

« J’avais l’impression d’être en travail tous les mois. J’ai eu une échographie il y a environ 3 semaines et j’ai eu quelques anomalies.

Malgré son inquiétude, Lexi a admis que « c’était une opération super facile et rapide » et qu’elle aurait « plus de réponses dans environ 2 semaines ».

Kyler, qui proposé en novembre 2020, a posé avec Lexi pour partager quelques photos de bikini.

Instagram @lexi_actually

Lexi et Kyler se sont assis ensemble sur un gros rocher[/caption]

Le natif du Colorado a montré de ses cicatrices chirurgicales tout en portant un tout petit bikini.

Sur le premier cliché, une petite incision était visible sur la hanche droite de Lexi.

Puis en avril, Lexi a secoué une petite robe noire, alors qu’elle regardait avec amour Kyler sur la photo.

Les deux étaient assis sur le gros rocher alors qu’ils se blottissaient l’un contre l’autre.





L’ancienne star de MTV a écrit : « Je vous ai demandé il y a un peu ce que vous vouliez commencer à voir davantage, et j’ai vraiment eu de très bonnes réponses !

« La vérité, c’est que je ne publie pas beaucoup et j’aimerais changer cela, entre les enfants, la vie et le travail, il devient difficile de prendre des photos et de les publier, mais en sachant maintenant ce que vous aimeriez voir plus de moi. » J’aimerais changer ça !

Le couple, amoureux d’enfance, partage deux fils : Tobias, trois ans, et Jay, un.

Instagram @lexi_actually

Lexi photographiée avec Jay et Tobias[/caption]