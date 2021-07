Teen Mom Leah Messer va lancer une société de coaching en santé et un podcast sur le bien-être alors que les cotes d’écoute chutent

La star de TEEN Mom 2, Leah Messer, lance une entreprise de coaching en santé et un podcast sur le bien-être, alors que les cotes d’écoute continuent de chuter.

Le Soleil peut révéler en exclusivité Horrible, 29 ans, a déposé une marque pour Go Higher With Purpose le 20 janvier 2021.

Les services de la marque comprennent : « Services de coaching personnel dans le domaine de la vie saine et de l’éducation à la santé, des sujets d’intérêt pour les femmes, de l’autonomisation, du mode de vie, du bien-être, du développement personnel, de l’entrepreneuriat et de l’autosuffisance ».

Leah a également révélé son objectif d’offrir des cours de formation par le biais « d’enregistrements vidéo et audio en ligne et non téléchargeables et d’une assistance par un instructeur ».

La mère de trois enfants prévoit également de créer un blog, un site Web et un podcast qui comprendront «une formation sur l’autonomie, la préparation, la durabilité et la survie» en plus des sujets sur la vie saine et le bien-être.

Leah, qui prépare son permis immobilier, fournira également des «services de courtage immobilier» sous la marque.

La star de télé-réalité a déposé une licence commerciale pour Leah Messer, LLC en Virginie-Occidentale un mois avant la marque le 14 décembre 2020.

Comme Maman adolescente 2 les fans le savent, Leah a lutté contre la toxicomanie après une ponction lombaire «bâclée» en 2013 lorsqu’elle a subi une césarienne avec sa fille Addie.

On lui a prescrit des analgésiques Hydrocodone, Oxycodone et Tylenol 3 à l’hôpital.

Sa dépendance est devenue si grave qu’elle même essayé l’héroïne à un moment donné.

Elle est entrée en cure de désintoxication pour toxicomanie, bien qu’elle ait affirmé que c’était pour la dépression et l’anxiété à l’époque.

Leah a changé sa vie depuis qu’elle a obtenu de l’aide, car elle a promu l’amour de soi et une vie saine auprès de ses abonnés sur les réseaux sociaux.

Leah est maman des jumeaux Ali et Aleeah, 11 ans, avec son ex-mari Corey Simms et Adalynn, 8 ans, avec son ex-conjoint Jeremy Calvert.

La nouvelle entreprise de Leah arrive comme Les notes de Teen Mom 2 ont atteint un niveau record après Le départ de Chelsea Houska de la série.

Le résumé de la réalité d’Ashley a rapporté que le réseau avait licencié certains producteurs pour aider à améliorer les cotes pour la saison prochaine.

Une source a déclaré au point de vente: « La société de production a récemment eu beaucoup de problèmes parce que les cotes d’écoute de l’émission sont si mauvaises.

« Le réseau estime que les producteurs ont permis aux filles de décider de ce qu’elles veulent filmer et de ce qu’elles ne veulent pas, et le résultat est un spectacle incroyablement ennuyeux et inauthentique. Les fans regardent tout le drame se dérouler sur les réseaux sociaux, mais la plupart des choses réelles ne figurent jamais dans la série.

« On a dit aux producteurs qu’ils ne parvenaient pas à obtenir toute l’histoire des filles et qu’ils ne faisaient pas pression pour capturer ce qui se passait réellement dans la vie des filles. Ils ont l’impression que les producteurs ont laissé les filles leur marcher dessus.

« Si les filles ne veulent pas que quelque chose soit couvert dans la série, les producteurs ne les poussent pas à le filmer. Le réseau veut que les filles mettent en scène les événements de leur vie, pas seulement les choses qui les rendent belles. Il pourrait y avoir plus de producteurs coupés si les choses ne s’améliorent pas.

Un exemple est l’acteur original Kailyn Lowry, à qui la saison a été consacrée à son processus de construction de maison.

Costar et ennemi Briana DeJesus l’a appelée pour refusant de filmer son arrestation pour violence domestique contre bébé papa Chris Lopez.

Le Soleil a rapporté en exclusivité que la star de Teen Mom 2 a été arrêtée le 26 septembre pour attouchements offensants, bien qu'elle ait nié que la bagarre soit devenue physique à la police.





Le Soleil a rapporté en exclusivité que la star de Teen Mom 2 a été arrêtée le 26 septembre pour attouchements offensants, bien qu’elle ait nié que la bagarre soit devenue physique à la police.

Kailyn a été accusé d’avoir « coupé » Chris « plusieurs fois avec un poing fermé » sur la coupe de cheveux de leur fils aîné.

L’affaire a été classée.