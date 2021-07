Teen Mom Leah Messer révèle comment elle prend soin de ses trois filles après avoir battu sa dépendance aux analgésiques

TEEN Mom Leah Messer a révélé comment elle prend soin de ses trois filles en tant que mère célibataire après avoir battu sa dépendance aux analgésiques.

Au cours de la dernière saison de Teen Mom 2, Leah a confirmé qu’après la naissance de sa plus jeune fille, elle était devenue accro aux analgésiques après une péridurale ratée.

Devenir sobre pour être une meilleure maman

Leah Messer a trois filles Crédit : Instagram

À l’automne 2020, Leah a confirmé qu’elle avait été accro aux analgésiques au cours des saisons après avoir donné naissance à sa plus jeune, Adalynn.

Leah partage les jumeaux Ali et Aleeah ​​avec son ex-mari Corey Simms, et Addie, 7 ans, avec son ex-conjoint Jeremy Calvert.

Bien qu’elle ait été visiblement sous influence dans plusieurs épisodes, elle a nié avoir eu des problèmes avec la drogue et l’a simplement imputé à l’anxiété et au stress.

Elle est devenue sobre pour eux Crédit : MTV

Il y a même eu des cas où Leah s’endormait au milieu d’une phrase ou en tenant l’une de ses filles dans ses bras.

Malheureusement, cela lui a coûté la garde de ses filles en 2015.

La star de télé-réalité est entrée dans un centre de traitement après que les producteurs de Teen Mom 2 ont visionné des images GoPro d’elle tentant de se suicider en descendant d’une falaise.

Être civil avec ses bébés papas

Elle garde une très bonne relation avec ses bébés papas Crédit : MTV

Malgré des problèmes qui ont mis fin à ses deux mariages, Leah a réussi à maintenir une bonne relation de coparentalité avec Cory et Jeremy.

Après la naissance d’Ali et Aleeah, Leah et Corey se sont mariés lors d’un mariage époustouflant en 2010.

Malheureusement, leur mariage a pris fin après que Corey a découvert que Leah l’avait trompé pendant qu’ils étaient fiancés.

Bien qu’ils n’aient pas eu de relation fructueuse, Corey et Leah ont pu coparentalité avec succès, malgré leur incident de 2015 lorsque Leah a perdu la garde des filles en raison de sa toxicomanie.

Elle a perdu la garde de ses filles à un moment donné en 2015 Crédit : MTV

Maintenant, Corey et Leah ont la garde à 50/50 de leurs filles et ce sont de superbes parents pour eux, même si Ali se bat contre la dystrophie musculaire.

Deux ans après leur divorce avec Corey, Leah a épousé Jeremy et, malheureusement, leur mariage a également été de courte durée après des rumeurs de fraude et sa toxicomanie a eu raison d’eux.

Les deux ont divorcé en 2015 mais la flamme brûle toujours entre eux six ans plus tard.

Jeremy et Leah ont également réussi à maintenir une bonne relation de coparentalité.

A sacrifié ses sentiments pour ne pas confondre ses filles

Leah a sacrifié ses sentiments pour ses filles Crédit : MTV

Ce point est plus axé sur sa relation avec Jeremy car les deux ont eu des étincelles après qu’elle soit devenue sobre.

Les deux étaient de temps en temps après leur divorce et ses filles l’ont même compris, les exhortant à se remettre ensemble.

Tout au long de leur mariage et après leur divorce initial, Jeremy et Leah se sont dit des choses blessantes, l’ingénieur allant jusqu’à dire qu’il regrettait que Leah soit la mère de sa fille.

Cependant, bien qu’ils veuillent être ensemble, l’incertitude, le passé toxique et son travail jusqu’à présent les ont poussés à arrêter définitivement.

Leah a également révélé lors d’une interview confessionnelle qu’elle ne voulait pas confondre ses filles car elle et Jeremy n’avaient aucune idée de ce qu’ils voulaient, et elle préférait couper les choses.

Couper les ponts avec des hommes que les filles désapprouvaient

Elle a quitté les hommes après que ses filles aient dit qu’elles n’aimaient pas l’homme Crédit : Instagram

Après avoir divorcé de Jeremy, Leah a commencé à sortir avec Jason, qui était également père célibataire d’un enfant.

Bien que Jason soit allé jusqu’à apparaître dans la série, à rencontrer les enfants de Leah et à laisser son propre fils avec Leah de temps en temps, les deux ont mis fin aux choses.

Après avoir révélé que leur relation avait été toxique et qu’elle avait toujours l’impression qu’elle ne suffisait pas, les fans ont pu voir que les trois filles de Leah hésitaient à se rapprocher de Jason car elles l’appelaient méchant et ont même dit qu’elles l’empoisonneraient.

À l’époque, les commentaires des filles semblaient troublants pour les téléspectateurs et leur mère, mais ils ont senti qu’il n’était pas l’homme qu’il fallait pour leur mère et ont fait connaître leurs opinions.

Les filles veulent toujours ce qu’il y a de mieux pour leur maman Crédit : Instagram

Leah a révélé à un producteur de Teen Mom 2 en 2019: « Ce n’était tout simplement pas bien. Mes enfants ne le ressentaient plus non plus. Ils reprenaient de l’énergie et ce n’était pas bien. Vous ne voyez pas l’arrière- les scènes.

La star de MTV a affirmé qu’il était sur son meilleur comportement lorsque les caméras étaient là.

Elle a expliqué : « Nous avons eu beaucoup de désaccords ces derniers temps sur la parentalité. Il se met ouvertement en colère. Il s’énerve et s’en prend à tout le monde. Il y a toujours eu une attente à laquelle je ne pourrais jamais répondre. Ce que j’ai fait n’a jamais suffi.

« Je pouvais me lever, préparer le petit-déjeuner, préparer tous les enfants, aller surveiller son enfant, ce n’était pas suffisant. »

Elle a dit que la goutte d’eau était quand il a gardé son chien dans le garage alors qu’il faisait 39 degrés.

Ne pas repousser deux de ses filles alors qu’Ali souffre de dystrophie musculaire

Leah a pris soin de ses filles pendant que l’une d’elles se bat avec MD Crédit : MTV

Depuis qu’Ali était un bébé, Corey et Leah étaient entièrement dévoués à sa santé car on lui a diagnostiqué une dystrophie musculaire.

Bien sûr, ce type de diagnostic consiste en une supervision 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et en essayant de rendre Ali aussi indépendant et fiable que possible – mais le couple et Leah en particulier ont pu le faire sans laisser leurs autres enfants derrière eux.

En fait, quand Ali avait trois ans et commençait à apprendre à utiliser un fauteuil roulant, Aleeah ​​était là, courant à côté de sa jumelle.

De plus, Addi et Aleeah ​​ont joué un rôle essentiel pour aider Ali et les trois sœurs ont un lien très fort sans ressentiment.

En fait, dans un récent épisode de Teen Mom 2, Addie a dit à sa mère qu’elle souhaitait pouvoir trouver le remède contre le MD pour aider sa sœur.

Ce lien n’aurait pas été possible sans Leah, Corey et Jeremy faisant un effort conscient pour qu’ils se sentent tous aimés et désirés.