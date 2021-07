TEEN Mom Leah Messer a montré sa silhouette minuscule et abasourdie dans des robes du 4 juillet après avoir été accusée d’avoir « édité » des photos.

Horrible, 29 ans, a essayé différentes tenues pour célébrer le week-end de vacances dans sa nouvelle Vidéo TikTok.

Léa Messer/TikTok

Leah a essayé une robe bleue pour fêter le 4 juillet[/caption]

Dans la courte vidéo, le Maman ado La star a fait ses pas de danse sur la chanson Slide de Clavin Harris, Frank Ocean et Migos.

Après avoir enfilé un haut blanc et un miniksirt assorti, Leah portait une robe bleue, une robe rouge sexy et un vêtement rose pendant que la chanson jouait.

En légende, la star de télé-réalité a écrit : « J’essaye de décider quoi porter demain pour le 4 juillet !

« Qu’en penses-tu? Option 1, 2, 3 ou 4.

Léa Messer/TikTok

Léa a aussi essayé une robe rouge[/caption]

Léa Messer/TikTok

Leah a dansé dans sa vidéo TikTok[/caption]

« Joyeux anniversaire ‘Merica !. »

Leah a montré sa petite silhouette dans ces déguisements tout en élevant trois filles : Aleeah, 11 ans, Adalynn, 8 ans, et Ali, 11 ans également.

le MTV La star était mariée à Jeremy Calvert de 2012 et 2015.

Jeremy et Leah partagent Adalynn, également connue sous le nom d’Addie.

Instagram

Léa a posé avec son amie sur une malle géante[/caption]

Leah partage ses filles jumelles Ali et Aleeah, avec Corey Simms, même si l’ancien couple s’est séparé en 2011.

Le mois dernier, les fans de Teen Mom avaient accusé Leah de « photoshopping » ses jambes et ses courbes dans un instantané qu’elle avait partagé sur les réseaux sociaux.

La personnalité de la télévision avait posé dans une tenue entièrement noire composée d’un short court et d’un haut court.

Leah a taquiné son ventre et ses fesses toniques alors qu’elle posait avec une copine.

Instagram

Leah a posé avec Ali, Addie et Aleeah[/caption]

Les deux affichaient leurs silhouettes sexy dans des hauts courts et des vêtements serrés alors qu’ils étaient assis sur un tronc géant et noir.

La paire a taquiné les fans avec une vue latérale sur leur corps dans sa tenue à peine visible.

Les fans ont critiqué la star de télé-réalité pour avoir semblé utiliser Photoshop sur elle-même, mais quelques-uns ont apprécié la « luminosité ».

Utilisateurs sur Reddit a souligné ses jambes, l’une d’elles disant qu’elles avaient l’air « si incroyablement modifiées, je ne peux pas avec cette photo ».

Instagram

Léa et Jeremy photographiés ensemble[/caption]

Un autre Redditor a demandé : « Vous ne voyez pas à quel point c’est photoshopé ?!?! Voir combien de temps son bras est ??? »

Un commentateur a déclaré: « Je pense qu’elle l’a photoshopée un ** honnêtement. »

En avant-première pour un prochain épisode de Maman adolescente 2, Leah a découvert des nouvelles incroyables au sujet de sa fille de 11 ans lutte contre la dystrophie musculaire.





Lors d’un rendez-vous virtuel avec le médecin d’Ali, Leah a appris que son enfant pouvait « vivre au moins jusqu’à soixante-dix ans », malgré sa situation.

La personnalité de la télévision a admis que la peur continue d’elle et de Corey était la rapidité avec laquelle la maladie progresserait.

Leah a déclaré: « Avec la découverte de plus de cas, cela me donne de l’espoir pour ma petite fille. J’ai l’impression que nous pouvons regarder plus loin dans son avenir. Cela nous apporte de l’espoir. »

Médias sociaux – Se référer à la source

Leah portait un jean déchiré et un pull[/caption]