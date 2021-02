KAILYN Lowry a vendu son manoir de cinq chambres dans le Delaware pour 840 000 $.

La Adolescent maman 2 star, 28 ans, a acheté la somptueuse maison en août 2019 pour 837770 $ et l’a mise en vente en novembre dernier.

Kailyn a vendu la propriété Middletown le 5 février, selon un liste d’annonces obtenu par un compte fan de Teen Mom.

La star de MTV a inscrit sa maison de cinq salles de bain pour 890 000 $ le 19 novembre.

Le Sun a rapporté en exclusivité l’année dernière que Kailyn vendait sa maison, qui comprend un dressing et une cave à vin.

Le manoir, qui a été présenté sur Teen Mom 2, se trouve sur deux acres de terrain et dispose d’un garage pour trois voitures.

Vous trouverez également une piscine extérieure, un bain à remous, un foyer extérieur et un bar au sous-sol.

Kailyn a expliqué en février de l’année dernière: «Je cherche une nouvelle maison. Celui-ci ne se sent pas comme à la maison et trop de gens savent où me trouver.

Elle avait déménagé à Middletown de Douvres alors son Chris Lopez, petit ami à nouveau serait plus actif dans la vie de leur fils Lux.

Kailyn a expliqué dans la saison neuf de Teen Mom 2 que Chris n’avait pas réussi à être un père plus impliqué.

«Chris n’intensifie pas comme je le pensais», dit-elle.

« J’ai f ** ked up, comme c’est la ligne du bas, j’ai f ** ked up en bougeant. J’ai fait cette erreur et maintenant je dois la corriger. »

Elle a quatre fils – Isaac, 10 ans, Lincoln, 7 ans, Lux, 3 ans et Creed, 6 mois.

Kailyn a révélé qu’elle vécu certains de ses « moments les plus bas » à la maison, dans un long post partagé la semaine dernière pour célébrer sa vente.

«J’ai vendu une maison aujourd’hui. Ce n’était pas ma première maison, ce n’était pas ma deuxième maison, mais c’était la maison la plus importante », écrit-elle à côté d’une image en noir et blanc d’elle marchant dans le couloir.

«J’ai suspendu la construction de la maison de mes rêves lorsque j’ai acheté cette maison et j’ai pris un risque que beaucoup ne comprendraient pas.

« Cette maison est la manifestation physique des points les plus bas et les plus élevés de ma vie – le meilleur point étant la naissance de Creed. »

Elle a poursuivi: «J’ai beaucoup appris sur moi-même et sur la vie en général à travers les extrêmes que j’ai vécus au cours de l’année ici.

«Il y a tellement plus dans mon histoire et si vous me connaissez de près, vous comprenez ce que je veux dire et ce que cela représente.

«Clôturer ce chapitre pour moi signifie soulagement, optimisme et confiance dans les décisions futures. Je suis reconnaissant pour où je suis maintenant et pour pouvoir voir la lueur d’espoir à travers tout cela.

Le mois dernier, le manoir de Kailyn était ciblé par des intrus lors d’une tentative d’effraction.

« Mardi était un spectacle de merde », dit-elle pendant son Café Convos Podcast.

«J’étais très réticent à en parler trop mais je vends évidemment mon Middletown comme vous le savez tous et les pages de trolls le savent parce que toutes les pages de troll l’ont publié.

« Quelqu’un a manifestement essayé de pénétrer par effraction dans la maison et je ne sais pas si c’était la cible, si c’était aléatoire, s’ils voulaient juste voir ce qu’il y avait dedans, s’ils voulaient endommager quelque chose, je ne f * * le roi sait. «