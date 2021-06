Teen Mom Kailyn Lowry se vante de « gagner plus d’argent avec ses podcasts qu’un épisode de Teen Mom »

TEEN Mom Kailyn Lowry s’est vanté à ses abonnés dans une longue histoire Instagram qu’elle « gagne plus d’argent avec ses podcasts » que dans un épisode de l’émission à succès MTV.

Kailyn, 29 ans, a profité de ses histoires Instagram pour remettre les pendules à l’heure avec ses fans au sujet de son absence inattendue de l’épisode de cette semaine de la MTV spectacle.

14 Kailyn a profité de ses histoires Instagram pour expliquer son absence de l’épisode de cette semaine de Teen Mom 2 Crédit : Instagram/Kailyn Lowry

14 Kailyn a expliqué que le contenu que MTV voulait qu’elle filme n’était pas authentique, elle a donc choisi de ne pas participer à l’épisode. Crédit : Instagram/Kailyn Lowry

14 Kailyn a révélé qu’elle gagnait plus d’argent avec son podcast qu’un épisode de Teen Mom Crédit : Instagram/Kailyn Lowry

La maman de quatre enfants a expliqué: « J’ai choisi de ne pas apparaître dans l’épisode de ce soir parce que je n’avais pas l’impression que le contenu demandé était authentique ou authentique pour qui je suis. »

Elle a fait allusion au fait que les producteurs de MTV voulaient orienter son histoire vers les pères de ses enfants, tandis que la star de télé-réalité voulait que l’accent soit mis sur son entreprise, sa maison et ses enfants.

L’animateur du podcast Coffee Convos s’est vanté: « Vraiment, je gagne plus d’argent sur mon podcast que sur un épisode de Teen Mom. »

Kailyn a assuré aux fans qu’elle n’était pas « coupée » de l’épisode et que la décision n’avait rien à voir avec elle Maman ado castmates malgré les spéculations des fans.

14 Kailyn a dit qu’elle était d’accord pour ne pas être dans les 12 épisodes de la saison de la série

14 Kailyn veut que son histoire Teen Mom reflète ses entreprises et sa vie familiale plutôt que son drame avec les pères de ses enfants Crédit : Instagram

« C’est littéralement parce que j’ai choisi de ne pas filmer des choses qui ne semblaient pas authentiques pour moi ou mon histoire. »

Elle a ajouté: « Je choisis ma tranquillité d’esprit plutôt qu’un chèque de paie. »

La star de Jeune et enceinte a admis qu’elle avait accepté le choix de ne pas apparaître dans les 12 épisodes de l’émission de téléréalité.

« Je veux continuer à filmer pour Teen Mom tant que cela semble authentique et réel et si ce n’est pas le cas, je peux sauter un épisode. »

14 Kailyn a assuré aux fans que sa décision de ne pas apparaître dans un épisode n’avait rien à voir avec ses camarades de casting Crédit : MTV

14 Les fans ont émis l’hypothèse que sa coéquipière Briana DeJesus avait exclu Kailyn de l’épisode, déclenchant une querelle sur les réseaux sociaux Crédit : Instagram

Au lieu de cela, l’épisode de mardi de Maman adolescente 2 fortement en vedette Jade ClineLe processus de lifting et de récupération des fesses brésilien à Miami avec Briana.

Certains téléspectateurs ont tenté de faire la lumière sur l’absence de Kailyn, comme l’a demandé une personne sur Instagram : « Est-ce que bri cut kails part? »

Briana a répondu: « Nous l’avons certainement fait. »

Kailyn alors pesé sur le drame, alors qu’elle profitait de son histoire Instagram pour claquer sa co-star.

14 Kailyn a critiqué Briana dans ses histoires Instagram lorsque Briana a dit aux fans qu’elle l’avait retirée de l’épisode Crédit : Instagram

14 Castmate Ashley Jones a également été entendue en arrière-plan des histoires de Kailyn la défendant Crédit : Instagram

En taguant Briana, la nouvelle star de Teen Mom 2 Ashley Jones a été entendu en arrière-plan de la vidéo de Kailyn qualifiant la mère de deux enfants de « punk a ** b *** h dans les commentaires de motherf *** king. Putain, mets un nom dessus !

Briana a riposté en affirmant sur son histoire Instagram: « Kail ne veut pas filmer sur l’introduction par effraction dans la maison de la maman de Chris et le battre pour avoir coupé les cheveux de son enfant. »

Kailyn précédemment a appelé son bébé papa Chris Lopez sur les réseaux sociaux pour avoir coupé les longues mèches de leur fils de trois ans Lux sans lui demander d’abord.

Le drame entre les coparents s’est intensifié lorsque Kailyn a été arrêtée pour « avoir frappé Chris plusieurs fois avec un poing fermé » sur la coupe de cheveux de leur fils aîné.

14 Crédit : Instagram

14 Crédit : Instagram

14 Crédit : Instagram

Le Soleil a rapporté en exclusivité que la star de Teen Mom 2 a été arrêtée le 26 septembre pour attouchements offensants, bien qu’elle ait nié à la police que le combat est devenu physique.

Le Sun a révélé en exclusivité en février que les charges contre Kailyn ont été abandonnées.

Briana a continué à affirmer que Kailyn n’était pas dans l’épisode parce qu’elle a refusé de filmer l’arrestation.

La mère de deux enfants a critiqué Kailyn sur Instagram pour ne pas vouloir partager sa vie authentique dans la série, écrivant: « Comme si quelqu’un filmait dans la série, filmait légitimement un choix de couleur de papier peint alors qu’elle pourrait filmer une situation de violence domestique avec son bébé papa qu’on m’a dit qu’elle essayait de se cacher.

14 Briana a affirmé que Kailyn ne voulait pas filmer sa vie authentique dans la série Crédit : Youtube/MTV Teen Mom

« C’est à l’époque où les cheveux d’un enfant ont été coupés comme il aurait été arrêté après avoir prétendument eu une altercation physique avec son bébé papa. »

Briana a poursuivi: « Bien que je comprenne que nous voulons tous être montrés en train de surmonter nos difficultés et que nous sommes tous fiers de nos noms (et quelqu’un est fier de sa marque et de ses podcasts) à la fin de la journée, elle ne devrait pas essayer de couvrir la vraie elle ou les choses qui se passent dans sa vraie vie. »

Briana a demandé : « Pourquoi devrait-elle s’en tirer en parlant simplement d’acheter une maison de rêve et de laisser son fils concevoir une salle de bain alors que des problèmes réels surviennent dans sa maison ?