Teen Mom Kailyn Lowry filme pour la prochaine saison de Teen Mom 2 après que le fils de la star, Lincoln, 7 ans, soit transporté d’urgence à l’hôpital

Kailyn Lowry, maman adolescente, est de retour en tournage pour la saison à venir après que son fils Lincoln ait été transporté d’urgence à l’hôpital.

La maman de quatre enfants a dû emmener sa fillette de 7 ans aux urgences après avoir frappé sa tête, puis « jaillit du sang » de son nez.

🍼 Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Teen Mom.

Mais Kailyn, 28 ans, est maintenant de retour devant les caméras pour filmer Adolescent maman 2 – et les nouvelles risquent de ne pas bien plaire aux fans qui lui a reproché de refuser de recevoir des rayons X pour son fils.

Kailyn a raconté l’accident de son fils sur elle podcast Baby Mamas No Dramas la semaine dernière avec le co-hôte Vee Rivera.

Elle a expliqué: « Il a frappé son visage contre le dos du canapé … Lincoln a déjà des saignements de nez régulièrement. Mais instantanément, il était comme maman, il y a du sang qui jaillit …

« Celui-ci a duré plus de 20 minutes… Peut-être est-il cassé. Je panique maintenant. Nous avons parcouru un rouleau entier de serviettes en papier- je parle d’un rouleau entier. Et chaque fois que je l’enlève, il dégouline sa bouche. C’est partout. «

Elle a poursuivi: « Et je me demande à quel moment je sais pour l’emmener aux urgences parce que je ne sais pas ce qui ne va pas. C’est partout sur son pull. C’est sur ses chaussures … pour me filmer emmener les enfants chez leur père… Cela ressemblait à une scène de crime littérale, et je n’ai jamais vu un nez saigner si fort…

« Pauvre Lincoln. C’était un tel soldat. Je lui ai donné un sac de glace. Je suis comme si nous allions comprendre ça. Mais il est comme si je ne voulais pas saigner. Je ne veux pas tout perdre. mon sang. »

Elle a ajouté que les médecins lui avaient dit qu’il était difficile de diagnostiquer un nez cassé à cause de tout le cartilage et qu’elle a fini par ne pas avoir de radiographie parce qu’elle a dit qu’elle ne voulait pas payer pour cela.

Mais à ce moment-là, le saignement avait cessé et Lincoln, qu’elle partage avec l’ex Javi Marroquin, a déclaré que son nez ne lui faisait pas mal même s’il avait quelques bleus.

Les fans se sont précipités sur les réseaux sociaux pour critiquer Kailyn pour sa décision de ne pas subir de radiographie.

L’un a fait rage: « Mais elle a acheté 87 maisons de rêve et payé 4 268 séances de lingerie, donc…. «

Un autre a ajouté: « Wtf? Elle n’a pas d’assurance? Elle a beaucoup d’argent, aucune excuse pour cela et je suis généralement fan de la sienne. Quelle blague. »

Kailyn a quatre fils – Isaac, 11 ans, avec son ex Jo Rivera, Lincoln et Lux, trois ans, et Creed, 6 mois avec son ex Chris Lopez.

Elle a récemment posé en lingerie pour un tournage vidéo où elle a modelé la ligne SavagexFenty de Rihanna.

Mais elle devra peut-être remonter ses bas et se préparer pour plus de critiques pour se mettre à nouveau au premier plan en filmant la nouvelle saison Teen Mom.

Kailyn était aussi critiqué pour avoir planifié un voyage en Floride avec Léa Messer et leurs enfants pendant la pandémie.