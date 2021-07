Teen Mom Kailyn Lowry donne aux fans un aperçu de sa superbe cuisine et salle à manger alors qu’elle construit le manoir de ses rêves

La star de TEEN Mom 2, Kailyn Lowry, a donné à ses fans un aperçu de sa superbe cuisine et salle à manger.

La jeune femme de 29 ans est actuellement en train de construire la maison de ses rêves.

Instagram @kaillowry

Kailyn a donné aux fans un aperçu de sa nouvelle cuisine et salle à manger[/caption]

Instagram/Kailyn Lowry

La personnalité de la télévision est en train de construire la maison de ses rêves dans le Delaware[/caption]

Kailyn prendre à Instagram lundi pour donner à ses fans un aperçu de sa nouvelle maison.

Le MTV star a partagé un instantané de la cuisine de la maison, qui comprend des luminaires dorés suspendus au-dessus d’un îlot blanc au centre de la pièce avec cinq chaises.

Un bol de pommes rouges et de fleurs jaunes se trouve au sommet de l’île, qui comprend également un évier et une tonne d’espace pour la préparation des repas.

La cuisine comprend également des appareils électroménagers en acier inoxydable et beaucoup d’espace de rangement pour le rangement.

En plus de cinq places assises près de l’île, la cuisine s’ouvre sur une salle à manger qui comprend une table circulaire pour que Kailyn et ses quatre fils prennent leurs repas ensemble.

Le Maman adolescente 2 La star a sous-titré le message: « La dernière fois que j’ai fait un rendu de maison, la salle à manger était à gauche de la cuisine. Nous avons en fait reconfiguré depuis lors et avons décidé de mettre la salle à manger à droite. Voici le look terminé avec un nouvel ensemble de salle à manger.

Kailyn a également pris à elle Histoire Instagram pour partager un selfie avec ses trois fils aînés à l’intérieur de la maison, qu’elle a légendé: « Affirmations done. »

La personnalité de la télévision a tenu les fans au courant du processus de construction de son nouveau manoir du Delaware.

Plus tôt ce mois-ci, elle a partagé des clichés des panneaux en bois, des murs et de la structure de la maison prenant enfin forme alors qu’elle se rapproche de sa date d’emménagement.

LE DRAME RÉCENT DE KAILYN

Le processus de construction de la maison de Kailyn peut être la distraction dont elle a besoin du drame récent de sa vie.

Elle s’est récemment retrouvée au centre de la polémique lorsqu’elle a défendu son ex-mari Javi Marroquin contre son ex Lauren Comeau.

Kailyn et Javi se sont mariés de 2012 à 2017, alors qu’ils partagent leur fils de sept ans, Lincoln.

La personnalité de la télévision est également la mère des fils Isaac, 11 ans, avec l’ex Jo Rivera et Lux, trois ans, et Creed, 11 mois, avec l’ex Chris Lopez.

Le dernier drame du trio a commencé la semaine dernière lorsqu’une source a confirmé au Sun que Javi était la victime présumée lors d’un incident au domicile de Lauren, au cours duquel elle aurait « frappé Javi au visage et lui aurait donné des coups de pied à plusieurs reprises ».

Dans un déclaration exclusive à The Sun, Lauren a affirmé : « Il a fait une fausse accusation et a appelé la police quelques heures après avoir quitté mon domicile.

« Il est venu chez moi chercher notre fils, est entré chez moi après que je lui ai demandé de ne pas entrer chez moi à plusieurs reprises.

« La police a ouvert une enquête, ils ont parlé à des témoins et aucune accusation n’a été déposée. »

KAILYN DÉFEND SON EX

Lauren, qui partage son fils Eli, âgé de deux ans, avec Javi, a ensuite été fustigée par elle ex et Kailyn lors d’un Instagram Live, où ils ont affirmé qu’elle mentait sur ce qui s’était passé lors d’un incident récent.





Avant que Javi ne rejoigne le livestream, Kailyn a déclaré à ses abonnés: «Je veux me débarrasser de cela parce que j’en ai marre que les gens tirent vraiment la carte de la victime et agissent comme s’ils étaient parfaits et pointent constamment du doigt les autres.

« Alors Lauren, celui-là est pour toi! Vous n’avez pas le droit d’attaquer mon ex-mari devant votre fils et je sais que c’était vrai parce que mon mari ne mentirait jamais sur le fait que vous le battiez devant son fils.

Javi Plus tard, il a rejoint Instagram Live sur un écran séparé alors qu’il disait à Kailyn : J’espère que les gens verront qui elle est vraiment. C’est une façade. C’est comme ça. »

Instagram @kaillowry

Kailyn a partagé un cliché avec ses fils dans la nouvelle maison[/caption]

Médias sociaux – Se référer à la source

Kailyn a partagé les photos après avoir pris le parti de Javi dans son combat avec Lauren[/caption]

Instagram

Les ex ont récemment critiqué Lauren dans une nouvelle vidéo Instagram Live[/caption]