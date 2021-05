Teen Mom Kailyn Lowry célèbre MTV «  enfin  » changer son nom après que la star ait admis qu’elle avait «  supplié  » le réseau

TEEN Mom Kailyn Lowry a célébré MTV « enfin » changer son nom après que la star de télé-réalité a admis qu’elle « suppliait » le réseau de le faire.

L’ancienne star de télé-réalité, connue sous le nom de Kailyn, sera désormais connue à jamais sous le nom de Kail Lowry.

8 La maman adolescente Kailyn Lowry a confirmé la nouvelle que MTV ferait le changement de nom Crédits: Getty Images – Getty

8 Elle a fait l’annonce sur ses histoires Instagram

Dans une histoire Instagram, le Adolescent maman 2 La star a partagé un instantané du changement par son fan, Kendi Roberson.

Au-dessus de trois émojis rieurs, la légende disait: « Ils ont finalement mis Kail. »

Kail a mentionné le détails des coulisses du changement de nom lors de sa récente Podcast Coffee Convos.

La star de télé-réalité devait d’abord recevoir le feu vert de MTV pour faire le changement.

8 Auparavant, Kailyn pensait que c’était « bizarre » que son fils Lincoln ne puisse pas voir la couleur bleue Crédit: Instagram

Kailyn avait réfléchi à la décision après ne pas avoir pris le nom de son ex-mari Javi Marroquin lors de leur mariage en 2012.

La star a expliqué: « J’ai choisi de ne pas changer mon nom de famille en Marroquin, ni de le couper. »

Javi, 28 ans, a été dérangé par la décision de son ex « parce qu’à l’époque son frère s’était marié peut-être un mois ou deux plus tard et sa femme est partie le lendemain et a changé son nom de famille. »

La star de 16 & Pregnant a poursuivi: « Mais j’avais déjà une marque dans mon nom. Ma marque entière était déjà Kail Lowry.

8 Kailyn partage son fils Lincoln avec son ex-mari Javi Marroquin

« Eh bien, sur Teen Mom 2, ils le changent enfin en Kail. »

Kail a confirmé le changement de nom et a dit: « Oui, oui. Je l’ai supplié depuis le début. »

La mère de quatre enfants partage l’un de ses fils, Lincoln, 7 ans, avec son ancien mari, Javi.

La star de la télévision a récemment montré à ses fans comment Lincoln est daltonien.

8 Kailyn photographiée avec ses quatre fils pour les médias sociaux Crédit: Instagram

Dans une série d’histoires Instagram, Kail a présenté à Lincoln un tas d’objets bleus.

Elle a d’abord pensé que c’était « bizarre » qu’il se réfère à eux comme « violet ».

Lincoln a continué à regarder le ballon de football alors qu’il essayait de comprendre de quelle couleur il était.

Après que Lincoln ait eu du mal à trouver la couleur, Kail a répondu: « Si vous voyez du violet, c’est bien aussi. »

8 Javi et Kailyn ont posé ensemble pour une photo lors d’un événement Crédits: Getty

Kailyn a précédemment mentionné que Lincoln ne pouvait pas voir le bleu après avoir tenté de nommer le la couleur de ses yeux.

Pour Lincoln, il pensait que ses yeux semblaient «verdâtres, brunâtres».

Une vidéo récente a fait surface de la star de Kailyn applaudissant à un troll.

Lors d’une session de questions-réponses sur Instagram, la troll a posé des questions sur son fils de neuf mois: « Je pensais que Creed était mixte? Il a l’air blanc. »

8 Lincoln pensait que les yeux de sa mère étaient « verdâtres » Crédits: Getty

8 Kail a abattu un troll après avoir mentionné que Creed avait l’air « blanc » Crédit: Instagram

Kailyn a répondu: « Devrions-nous faire une leçon sur la génétique ou un carré de punnett peut-être? »

Kail partage Creed ainsi que son fils Lux avec son ex, Chris Lopez, 26 ans.

Depuis la naissance du bébé, la mère de 29 ans écrase les rumeurs selon lesquelles Chris n’est pas le père de Creed.