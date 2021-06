Teen Mom Jenelle partage une vidéo rare avec son fils Jace, 11 ans, et l’appelle son «meilleur ami» après avoir scellé le dossier de garde

Jenelle Evans de TEEN Mom a appelé son fils Jace, 11 ans, son «meilleur ami» alors qu’elle partageait une rare vidéo des deux ensemble après avoir scellé son dossier de garde.

Vêtue d’un haut court à imprimé léopard et d’un short kaki, l’ancienne star de MTV a dansé en arrière-plan pendant que Jace mime les mots.

Fans de Jenelle étaient ravis de voir les deux ensemble et se sont précipités pour laisser des commentaires de soutien.

L’un d’eux a écrit: « D’accord, j’adore ces vibrations ont besoin de plus de ce duo. »

« Quelle mère amusante tu es et il est tellement grand et beau tellement d’amour pour toi ma fille », s’est enthousiasmé une autre.

Un autre a écrit: « C’est la confiance en soi que vous avez l’air si belle et en bonne santé! »

Plus tôt cette semaine, un greffier du tribunal de Caroline du Nord a révélé en exclusivité au Sun que Jenelle, 29 ans, et le dossier de garde de sa mère Barbara sur Jace, 11 ans, a été scellé.

Cette décision signifie que tous les documents déposés et les audiences à venir ne sont pas publics et ne peuvent être consultés que par les parties impliquées dans l’affaire.

Jenelle a scellé la bataille pour la garde après que sa mère a révélé le comportement «hors de contrôle» de son fils Jace dans des documents judiciaires.

Le Soleil a précédemment rapporté que le Maman adolescente 2 Star a déposé une demande de garde exclusive de son fils en difficulté Jace et dans une demande d’urgence le 28 janvier 2021.

Barbara a actuellement la garde physique et légale principale de Jace, en tant que Jenelle lui rend visite un week-end sur deux, après avoir cédé la garde de son fils à sa mère en juin 2010.

Selon le dossier de garde, Jenelle a affirmé qu’il y avait eu un « changement substantiel de circonstances affectant le bien-être de l’enfant mineur » qui justifiait une modification de l’accord de garde.

L’ancienne star de Teen Mom 2 a affirmé que Jace était « à risque de blessures corporelles » sous la garde de sa grand-mère, c’est pourquoi elle demande la garde d’urgence.

Jenelle a allégué que Jace avait « des problèmes de comportement de plus en plus graves qui le rendent physiquement agressif, incontrôlable et dangereux ».

Le YouTuber a affirmé que Barbara lui avait dit qu’elle « ne pouvait pas contrôler les comportements de l’enfant mineur ».

Barbara a reçu l’ordre de son fournisseur de soins de santé «à plusieurs reprises» d’appeler une ligne d’urgence ou de se rendre au service des urgences si «l’agression de Jace s’aggravait», a affirmé Jenelle dans le dossier.

Jenelle a noté un incident présumé du 19 décembre 2020 où Jace et Barbara « se disputaient tout au long de la journée ».

Les documents judiciaires affirmaient : « L’enfant mineur agressé physiquement [Barbara] causant deux fois des blessures à [Barbara.] L’enfant mineur a également brûlé le tapis parce qu’il était en colère contre [Barbara].

« L’enfant mineur a des antécédents d’incendie dans la maison de [Barbara]. «

Jenelle a affirmé que sa mère « n’avait pas contacté la ligne de crise ni demandé de traitement ou d’aide professionnelle pour l’enfant mineur au cours de cet incident ».

L’ancienne star de MTV a allégué que Barbara avait contacté Jenelle pour obtenir de l’aide avec Jace.

Jenelle a affirmé que le 20 décembre 2020, elle ramassé Jace pour l’amener à vivre avec elle principalement avec le consentement de Barbara.

Jenelle a déclaré qu’elle était « apte et apte » à avoir la garde légale et physique exclusive de Jace, tandis que Barbara n’était « pas apte et apte à avoir la garde, la garde et le contrôle de [Jace] en raison de son manque de capacité à s’occuper correctement de l’enfant et à s’assurer qu’il a un environnement familial sûr.

Elle a demandé que toute visite entre Barbara et Jace soit « de nature thérapeutique jusqu’à ce qu’ils soient capables de gérer de manière appropriée le conflit dans leur relation ».

Jenelle a demandé au tribunal de rendre une ordonnance de garde d’urgence pour que Jace soit transférée à ses soins « immédiatement ».

Barbara a répondu en demandant au département des services sociaux du comté de Columbus de fournir à son avocat des documents, y compris des dossiers médicaux et des évaluations psychologiques, pour examen.

Toutes les audiences du tribunal suivant le dépôt ont été reportées.

Une semaine seulement avant le dépôt de la requête en garde à vue, Jenelle a révélé qu’elle avait récupéré la garde de Jace.

Elle a déclaré dans une vidéo TikTok : « J’ai la garde de Jace. Il vit avec moi maintenant à temps plein. Mes enfants sont heureux, ils sont en bonne santé.

Mais Barbara a nié les affirmations de Jenelle selon lesquelles elle a la garde complète dans une interview.

Jenelle a ensuite posté un Une vidéo YouTube riposte à sa mère.

Elle a affirmé : « Jace était avec moi la semaine dernière à cause de son comportement. C’était vraiment mauvais… Ma mère ne pouvait pas le supporter. Son comportement était horrible. Les choses qu’il faisait étaient horribles. C’est tout ce que nous disons à ce sujet.

« Ma mère ne pouvait pas le supporter… Il ne voulait pas faire ses devoirs. Je suis le seul à pouvoir lui faire faire ses devoirs.

« La prochaine fois que tu te comporteras, tu viendras chez moi, tu vas vivre ici » et ma mère a accepté. Elle a dit : ‘Je ne peux plus faire ça.’ Les choses vont vraiment mal. Il jure beaucoup. Je ne sais pas d’où il l’obtient parce qu’il ne l’obtient certainement pas de chez moi.