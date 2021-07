Teen Mom Jenelle Evans soutient Britney Spears alors qu’elle danse et chante les tubes de la pop star en bikini

TEEN Mom Jenelle Evans a soutenu Britney Spears alors qu’elle dansait et chantait les tubes de la pop star en bikini.

le MTV alun a montré sa silhouette dans un petit maillot de bain alors qu’elle est devenue la dernière célébrité à soutenir publiquement le mouvement Free Britney.

2 Teen Mom Jenelle Evans a soutenu le mouvement #FreeBritney en chantant ses chansons en bikini Crédit : Instagram / Jenelle Evans

2 Britney Spears a remporté une victoire majeure devant le tribunal cette semaine en choisissant son propre avocat Crédit : AP : Presse associée

Le samedi, Jenelle, 29 ans, a montré son «corps de maman» alors qu’elle bronzait dans son jardin par une chaleur de 90 degrés.

Elle s’est allongée sur une chaise en plastique bleu portant un minuscule maillot de bain deux pièces rouge et blanc alors qu’un grand ventilateur soufflait contre elle pour rester au frais.

Le EX Maman adolescente 2 La star a profité d’une station de radio locale diffusant un « week-end Britney gratuit » – qui était des chansons non-stop de l’icône de la pop.

Jenelle a filmé une vidéo de son haut-parleur extérieur faisant exploser la chanson de 2007 Piece Of Me et a écrit « #FreeBritney ».

Dans un clip similaire, elle a dansé sur le morceau Gimme More de Britney et a continué à taguer la star.

Une fois que la station a diffusé le classique Crazy du premier album de Britney, Jenelle s’y est vraiment mis et a encouragé ses followers à « chanter » avec elle.

Elle synchronisa avec passion les paroles de la chanson pop alors qu’elle se filmait en train de danser tout en gardant une boisson fraîche à la main.

